Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%, брак персоналу 32% — думка експерта — Finance.ua
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Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%, брак персоналу 32% — думка експерта

Казна та Політика
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Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%, брак персоналу 32% — думка експерта
Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%, брак персоналу 32% — думка експерта
В Україні значний дефіцит кадрів, який буде лише посилюватися. У найближчі 5−7 років доведеться залучати працівників із Бангладеш, Індії, Африки та Близького Сходу.
Про це повідомив доктор економічних наук Андрій Длігач.
Українському бізнесу бракує понад три мільйони працівників.
«Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%. Тобто 32% нестача персоналу. Це понад три мільйони. Ці два мільйони, які формально безробітні, відмовляються перевчитися, переїжджати, і чекають, поки до них прийде бізнес. Бізнес не прийде», — зазначив експерт.

Що треба зробити

За його словами, в Україні необхідно спростити працевлаштування, переглянути трудове законодавство, забезпечити легше наймання персоналу, а також залучати працівників з інших країн.
«Бангладеш, Індія, країни Африки, країни Близького Сходу будуть постачальниками людського ресурсу для виробничих, аграрних, логістичних підприємств. Тому що нам дійсно не вистачить кілька мільйонів трудових ресурсів у наступні 5−7 років», — підсумував Длігач.

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Довідка Finance.ua:

  • «Високі зарплати отримують наладчики різноманітного обладнання, оператори верстатів з програмним керуванням. Їхні зарплати сягають 80 — 100 тисяч гривень. Інженерні професії — це мінімум 100 тисяч гривень. Пристойні зарплати — в аграрному секторі», — про це розповіла директор Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк.
  • Також високі заробітні плати у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR.
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За матеріалами:
УНІАН
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