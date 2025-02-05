Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%, брак персоналу 32% — думка експерта — Finance.ua

Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%, брак персоналу 32% — думка експерта Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%, брак персоналу 32% — думка експерта

В Україні значний дефіцит кадрів, який буде лише посилюватися. У найближчі 5−7 років доведеться залучати працівників із Бангладеш, Індії, Африки та Близького Сходу.

Про це повідомив доктор економічних наук Андрій Длігач.

Українському бізнесу бракує понад три мільйони працівників.

«Заповненість вакансій у бізнесі лише 68%. Тобто 32% нестача персоналу. Це понад три мільйони. Ці два мільйони, які формально безробітні, відмовляються перевчитися, переїжджати, і чекають, поки до них прийде бізнес. Бізнес не прийде», — зазначив експерт.

Що треба зробити

За його словами, в Україні необхідно спростити працевлаштування, переглянути трудове законодавство, забезпечити легше наймання персоналу, а також залучати працівників з інших країн.

«Бангладеш, Індія, країни Африки, країни Близького Сходу будуть постачальниками людського ресурсу для виробничих, аграрних, логістичних підприємств. Тому що нам дійсно не вистачить кілька мільйонів трудових ресурсів у наступні 5−7 років», — підсумував Длігач.

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УНІАН За матеріалами:

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