Чи варто очікувати зниження заробітних плат після закінчення війни — Finance.ua

Чи варто очікувати зниження заробітних плат після закінчення війни Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Чи варто очікувати зниження заробітних плат після закінчення війни, Фото: freepik

В Україні наразі найвищі заробітні плати у військових. Однак серед підприємств невійськового сектору найбільше продовжують заробляти в IT.

Про це розповіла директор Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк.

Також високі заробітні плати у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR.

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«Великі зарплати отримують наладчики різноманітного обладнання, оператори верстатів з програмним керуванням. Їхні зарплати сягають 80 — 100 тисяч гривень. Інженерні професії — це мінімум 100 тисяч гривень. Пристойні зарплати — в аграрному секторі», — розповіла вона.

Тенденція підвищення зарплат через дефіцит спеціалістів

За її словами, така тенденція щодо заробітних плат спостерігається останнім часом.

Це пов’язано зі зменшенням кількості спеціалістів, тому бізнес вимушений піднімати зарплати.

Чи впадуть зарплати після закінчення війни

Вона також вважає, що після закінчення війни не варто очікувати зниження заробітних плат.

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«Зарплати не будуть падати, бо завжди діють закони демографії та конкуренції. Ми нікуди не дінемось від конкуренції з нашими європейськими сусідами. У перспективі десятиліття зарплати в Україні мають зростати, зі збереженням нинішньої їхньої структури. За дефіцитними спеціальностями зарплати лише зростатимуть», — розповіла Жовтяк.

Чим планують займатися військовослужбовці після демобілізації

Вона зауважила, що у тому, що стосується працевлаштування учасників бойових дій після повернення з війни — як свідчить опитування Українського ветеранського фонду, 68% нинішніх військовослужбовців і військовослужбовиць після демобілізації хочуть бути підприємцями.

«Минулого року на базі наших районних центрів зайнятості ми відкрили 80 офісів „Зроблено в Україні“, де консультуємо громадян і бізнес стосовно всіх можливостей, які на сьогодні є по кредитуванню, грантах, різноманітних компенсаціях, пошуку персоналу,» — сказала вона.

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У таких центрах бажаючим відкрити власну справу допомагають скласти бізнес-план, надають рекомендації на різних етапах підготовки та запуску франшизи.

Перший офіс «Зроблено в Україні» був відкритий у Сумах в березні 2024 року. А сьогодні вони вже працюють майже в усіх обласних та районних центрах і в Києві.

Нагадаємо, в Україні, навіть у період воєнного стану, продовжують діяти положення закону «Про оплату праці» та Кодексу законів про працю. Роботодавці зобов’язані вживати всіх можливих заходів для своєчасної виплати заробітної плати працівникам.

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