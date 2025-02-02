Чи варто очікувати зниження заробітних плат після закінчення війни — Finance.ua
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Чи варто очікувати зниження заробітних плат після закінчення війни

Особисті фінанси
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Чи варто очікувати зниження заробітних плат після закінчення війни
Чи варто очікувати зниження заробітних плат після закінчення війни, Фото: freepik
В Україні наразі найвищі заробітні плати у військових. Однак серед підприємств невійськового сектору найбільше продовжують заробляти в IT.
Про це розповіла директор Державної служби зайнятості Юлії Жовтяк.
Також високі заробітні плати у сфері нерухомості, транспорту, логістики, HR.
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«Великі зарплати отримують наладчики різноманітного обладнання, оператори верстатів з програмним керуванням. Їхні зарплати сягають 80 — 100 тисяч гривень. Інженерні професії — це мінімум 100 тисяч гривень. Пристойні зарплати — в аграрному секторі», — розповіла вона.

Тенденція підвищення зарплат через дефіцит спеціалістів

За її словами, така тенденція щодо заробітних плат спостерігається останнім часом.

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Це пов’язано зі зменшенням кількості спеціалістів, тому бізнес вимушений піднімати зарплати.

Чи впадуть зарплати після закінчення війни

Вона також вважає, що після закінчення війни не варто очікувати зниження заробітних плат.
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«Зарплати не будуть падати, бо завжди діють закони демографії та конкуренції. Ми нікуди не дінемось від конкуренції з нашими європейськими сусідами. У перспективі десятиліття зарплати в Україні мають зростати, зі збереженням нинішньої їхньої структури. За дефіцитними спеціальностями зарплати лише зростатимуть», — розповіла Жовтяк.

Чим планують займатися військовослужбовці після демобілізації

Вона зауважила, що у тому, що стосується працевлаштування учасників бойових дій після повернення з війни — як свідчить опитування Українського ветеранського фонду, 68% нинішніх військовослужбовців і військовослужбовиць після демобілізації хочуть бути підприємцями.
«Минулого року на базі наших районних центрів зайнятості ми відкрили 80 офісів „Зроблено в Україні“, де консультуємо громадян і бізнес стосовно всіх можливостей, які на сьогодні є по кредитуванню, грантах, різноманітних компенсаціях, пошуку персоналу,» — сказала вона.
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У таких центрах бажаючим відкрити власну справу допомагають скласти бізнес-план, надають рекомендації на різних етапах підготовки та запуску франшизи.
Перший офіс «Зроблено в Україні» був відкритий у Сумах в березні 2024 року. А сьогодні вони вже працюють майже в усіх обласних та районних центрах і в Києві.
Нагадаємо, в Україні, навіть у період воєнного стану, продовжують діяти положення закону «Про оплату праці» та Кодексу законів про працю. Роботодавці зобов’язані вживати всіх можливих заходів для своєчасної виплати заробітної плати працівникам.
За матеріалами:
РБК-Україна
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