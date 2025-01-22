Середня зарплата чиновників зросла до 80 тисяч гривень: де платять найбільше — Finance.ua

Середня зарплата чиновників зросла до 80 тисяч гривень: де платять найбільше Сьогодні 16:02

Середня зарплата чиновників зросла до 80 тисяч гривень: де платять найбільше

У грудні 2024 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 79,8 тисяч гривень. Порівняно із січнем (38,6 тисяч гривень) зарплата збільшилася більш ніж удвічі.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Однак грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за рік зарплата 21,8 тисяч чиновників становила 54,4 тисяч гривень.

При цьому зарплата чиновників значно перевищує середній рівень по Україні. Адже за даними ПФУ, у вересні зарплата становила 18 тисяч гривень.

Рейтинг за зарплатами

За даними Мінфіну, у грудні лідирує за рівнем зарплат Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. У середньому його працівники отримують зарплату в 134,5 тисячі гривень. У міністерстві працює 380 осіб.

У Міністерстві закордонних справ отримують 125,0 тисяч гривень (140 осіб).

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті на третьому місці — 122,3 тисяч гривень (35 осіб).

Також високі зарплати в Антимонопольному комітеті — 118,2 тисяч гривень (268 осіб).

Зарплати керівництва

Серед керівництва найвищі зарплати в грудні були в таких відомствах:

Державна служба експортного контролю України — 370,5 тисяч гривень,

Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг — 366,8 тисяч гривень,

Національне агентство із запобігання корупції — 355,8 тисяч гривень,

Державне агентство України з мистецтв та мистецької освіти — 345,4 тисяч гривень,

Державна служба якості освіти України — 317,9 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив скоротити граничну чисельність працівників у шести відомствах. Загалом буде скорочено 90 посад.

Довідка Finance.ua:

Раніше у Мінекономіки заявляли, що середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень. Зростання реальних зарплат (з урахуванням інфляції) становило 13%.

Також у Мінекономіки кажуть, що за показником ВВП на душу населення Україна у 2024 році перевищила довоєнний рівень.

За даними work.ua, у грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000 (+5% до листопада).

За даними OLX Робота, медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становить 20 000 грн (480 дол. США).

Проте й податкове навантаження на зарплати українців зросло у грудні. Наприклад, якщо нараховано 8 тис. гривень мінімальної зарплати, то з неї військовий збір складе 5% або 400 гривен (раніше було 1,5%), ПДФО 18% - 1 440 гривень та ЄСВ (платить роботодавець) 22% - 1 760 гривень. Таким чином на руки людина отримає 6 160 гривень, а ще 1 760 гривень заплатить додатково роботодавець. Це означає, що податкове навантаження на фонд заробітної плати зросло з 41,5% до 45%.

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