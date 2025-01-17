Кому і де зараз пропонують найвищі зарплати в Україні — Finance.ua

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Кому і де зараз пропонують найвищі зарплати в Україні

Особисті фінанси
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Кому і де зараз пропонують найвищі зарплати в Україні
Кому і де зараз пропонують найвищі зарплати в Україні
Ринок праці в Україні у 2024 році продовжує адаптуватися до викликів, спричинених війною та її наслідками.
Як йдеться в аналітиці OLX Робота, попри кризові тенденції, активність роботодавців і пошукачів роботи демонструє помірне зростання. Позитивна динаміка зарплат і збільшення кількості вакансій свідчать про пошуки ринком нових точок рівноваги.
2024 рік позначився зростанням попиту на кваліфікованих фахівців і водночас поглибленням дефіциту кадрів. Високі зарплати не завжди є переважаючим критерієм при виборі місця праці. Серед інших, не менш важливих — безпечне місце роботи, соціальний пакет та можливість бронювання.
За даними OLX Робота, медіанна зарплата в Україні станом на кінець 2024 року становить 20 000 грн (480 дол. США). За рік зарплата зросла на 12,5%. За даними Держстату, річна інфляція в Україні станом на початок грудня становила 11,2%.
У 2021 році середня зарплата в Україні станом на грудень становила 17 453 грн. За тодішнім курсом це дорівнювало 641 дол. США. Таким чином, з 2021 року у гривнях зарплата зросла на 13%, а в доларах зменшилась на 25%.
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По регіонах ситуація різниться. Наприклад, в Херсонській області зарплата зросла на 45% за рік й становить 22 000 грн. В Чернівецькій області зросла на 34% - 21 500 грн. Ріст медіанної зарплати на третину зафіксовано також у Хмельницькій (20 000 грн), Львівській та Івано-Франківській (22 500 грн) областях. Крім цього, у двох останніх областях найвищий рівень медіанної зарплати по країні.
У найбільших містах ситуація схожа. Найвищу медіанну зарплату в Україні можуть запропонувати у Львові та Києві — 22 500 грн (+22% та +13% за рік відповідно). У Дніпрі зарплата за рік зросла на 17%, але становить 20 500 грн.
Кому і де зараз пропонують найвищі зарплати в Україні
За рік найбільше зросла медіанна зарплата у таких спеціалістів:
  • дизайнерів (+64%),
  • SMM-менеджерів (+62%),
  • майстрів з ремонту комп’ютерної техніки (+56%),
  • електриків (+50%),
  • монтажників (+48%).
Враховуючи, що загалом зарплати зросли, лише в небагатьох професіях зафіксовано падіння пропонованого окладу та й те не є значним. Найбільше (-10%) втратили фасадники. Зменшилась також зарплата у сторожів (-8%), репетиторів (-5%), складальників меблів (-4%) та рихтувальників (-4%).
Кому і де зараз пропонують найвищі зарплати в Україні

Як змінилась пропозиція

У 2024 році кількість пропозицій про роботу на порталі OLX Робота зросла на 6%, якщо порівнювати з 2023 роком, при цьому кількість відгуків пошукачів зросла на 4%. Серед найбільших міст ситуація кардинально різна. У Львові кількість вакансій у порівнянні з 2023 знизилась на 10%, а кількість відгуків зросла — на 11%.
Разом з тим у Києві оголошень про роботу побільшало на 19%, але відгуків поменшало на 6%. У Дніпрі зросла як кількість вакансій (6%), так і відгуків пошукачів (8%).
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Суттєво зросла пропозиція віддаленої роботи. Кількість оголошень у порівнянні з 2023 роком зросла на 31%. Медіанна зарплата також змінилась й становить 19 100 грн (+16% за рік). Попит при цьому дещо знизився — -3% у порівнянні з 2023 роком.
Кому і де зараз пропонують найвищі зарплати в Україні
Найбільш популярними серед пошукачів стали професії:
  • менеджер інтернет-магазину;
  • пакувальник на виробництві;
  • копірайтер;
  • комплектувальник;
  • сторож.
Найважче закрити вакансії:
  • аудитора;
  • фармацевта;
  • автоелектрика;
  • конструктора;
  • стоматолога.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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