Скорочення зарплати у 2024 році зазнав кожен десятий українець — Finance.ua

Скорочення зарплати у 2024 році зазнав кожен десятий українець Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Скорочення зарплати у 2024 році зазнав кожен десятий українець

Як показало дослідження, у 41% працівників рівень оплати не змінився порівняно з 2023 роком. Позитивні зміни у розмірі заробітної плати відчули 46% співробітників. Про скорочення зарплати розповіли 13% українців.

Про це йдеться у дослідженні, проведеногму експертами компанії GRC.ua у вересні-листопаді 2024 року. В опитуванні взяли участь 9343 респонденти. Дослідження охопило всі сектори економіки та професійні сфери по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та півострова Крим.

Бізнес зберігав зарплати працівникам

У минулому році другим за пріоритетністю стало прагнення бізнесу зберегти оплату праці співробітників на конкурентному рівні. 65,5% опитаних роботодавців озвучили, що вони приділяють цьому багато зусиль.

«Більшість компаній розуміє, що пошук талантів та найм нових працівників стає складнішим і через дефіцит кадрів на ринку праці, і через завищені очікування зарплат новими працівниками. Ефективним рішенням цієї проблеми є утримання існуючих працівників.

Цікавим є те, що рік тому заходи по збереженню зарплати були не настільки пріоритетними для бізнесу, займаючи лише п’яту сходинку серед пріоритетних задач. Менше чверті (24,1%) опитаних у 2023 році компаній наголосили на важливості цього напрямку бізнесу", — зазначають дослідники.

Проте у складних економічних умовах бізнес, якщо й підвищував заробітні плати, то робив це обережно. Значне підвищення грошових компенсацій на 31% та більше відчула обмежена кількість працівників. Лише 3% респондентів відповіли, що стали отримувати зарплату, підвищену на 31% та більше. Серед тих, кому збільшили зарплату, найбільше тих, у кого розмір компенсації підвищився на 11−20%.

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Зарплата залишається одним з ключових питань для працівників. Вона є найголовнішим утримуючим фактором на робочому місці, а також вирішальним при пошуку роботи. Майже половина опитаних українців (45%) озвучили, що не можуть знайти роботу з гідною оплатою, і це є основною проблемою при працевлаштуванні.

Попри непростий період, українці не готові знижувати свої зарплатні побажання, навіть тоді, коли у них виникнуть проблеми з працевлаштуванням. Цей намір озвучили 70% респондентів, і цей показник збільшився на 8% порівняно з 2023 роком.

Серед тих, хто готовий поступитися деякою частиною своєї зарплати, найбільше тих, хто готовий отримувати на 5% менше, аби працевлаштуватися.

Довідка Finance.ua:

Податкове навантаження на зарплати українців зросли у грудні. Наприклад, якщо нараховано 8 тис. гривень мінімальної зарплати, то з неї військовий збір складе 5% або 400 гривен (раніше було 1,5%), ПДФО 18% - 1 440 гривень та ЄСВ (платить роботодавець) 22% - 1 760 гривень. Таким чином на руки людина отримає 6 160 гривень, а ще 1 760 гривень заплатить додатково роботодавець. Це означає, що податкове навантаження на фонд заробітної плати зросло з 41,5% до 45%.

За даними work.ua, у грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000 (+5% до листопада).

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