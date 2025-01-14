У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка)

Особисті фінанси
76
У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка)
У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка)
В останній місяць 2024 року сезонні чинники яскраво проявляли себе на ринку праці: різдвяно-новорічні свята традиційно пригальмували найм. Тож у грудні кількість вакансій на сайті зменшилася на 19%. Єдиною категорією, яку не торкнулася ця тенденція, стала «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони України.
Кількість кандидатів також скоротилася — на 6%. Завдяки певній синхронності шукачів і роботодавців показник конкуренції лишився на рівні листопада. Тож ті роботодавці, що і далі наймають, не відчули зниження активності кандидатів.
Чим ще відзначився ринок праці в грудні — розповідаємо із посиланням на дослідження від work.ua.
У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка)

На кінець року зросли зарплати

Один із небагатьох показників, що зріс в останній місяць 2024 року — це зарплати. У грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000 (+5% до листопада). Бачимо, що ця зміна значною мірою повʼязана з вакансіями від Сил оборони.
Тенденція проявила себе в усіх областях — лідерах, окрім Харківської, де цей показник залишився на позначці 20 000 грн. У решті регіонів маємо такі цифри:
  • 25 250 (+250 грн до листопада) — Київська область;
  • 24 000 (+1 500 грн) — Львівська;
  • 22 500 грн (+500 грн) — Дніпропетровська;
  • 22 000 грн (+500 грн) — Одеська.
Найбільше зросли зарплати в категоріях:
  • «Нерухомість» — 50 000 грн, +14%;
  • «Юриспруденція» — 22 500 грн, +13%;
  • «Управління персоналом, HR» — 27 000 грн, +8%;
  • «Телекомунікації та зв’язок» — 26 920 грн, +6%;
  • «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 47 500 грн, +6%.

У грудні роботи побільшало лише в Силах оборони

У грудні роботодавці розмістили на Work.ua 88 864 пропозиції роботи, що на 19% менше, ніж у листопаді.
У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка)
Зменшення кількості роботи бачимо в усіх областях і категоріях вакансій, за винятком «Охорона, безпека» (6 760 пропозицій роботи, +1% до листопада).
Як і минулого місяця, маємо приріст вакансій, де компанії готові надавати перевагу ветеранам — 3 194, +9%.
Читайте також

Хоча кандидатів поменшало, конкуренція тримає планку

У грудні на сайті Work.ua на 6% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Однак через те, що й вакансій поменшало, показник конкуренції втримався на рівні останніх чотирьох місяців. Тож роботодавці, які продовжили найм у грудні, не відчули значного впливу сезонних чинників.
У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка)
Як і у випадку з вакансіями, зменшення кількості шукачів спостерігаємо в усіх областях і категоріях, за винятком «Сільське господарство, агробізнес», де кількість кандидатів не змінилася.
Демографічний портрет шукачів залишається сталим.
У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка)
Читайте також

У грудні шукачі надіслали більше відгуків на вакансії Сил оборони

Фахівці поділилися результатами роботи розділу work.ua/zsu/:
  1. У грудні вперше, хоч і незначно, скоротилася кількість підрозділів, що мають хоча б одну вакансію, — 774, на 2% менше ніж у листопаді.
  2. Водночас зросла загальна кількість вакансій від Сил оборони — 7 626 пропозицій.
  3. Здебільшого вакансії передбачають роботу в категоріях «Охорона, безпека», «Транспорт, автобізнес», «Телекомунікації та зв’язок», «Медицина, фармацевтика», «Робочі спеціальності, виробництво».
  4. Кількість відгуків на вакансії Сил оборони зросла на 5%. Найохочіше шукачі відгукуються на вакансії в категоріях «Продаж, закупівля», «Маркетинг, реклама, PR», «Юриспруденція».
  5. У грудні 41% відгуків на вакансії Сил оборони надіслали жінки, 59% — чоловіки.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.