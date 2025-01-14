У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка) — Finance.ua

У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка) Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка)

В останній місяць 2024 року сезонні чинники яскраво проявляли себе на ринку праці: різдвяно-новорічні свята традиційно пригальмували найм. Тож у грудні кількість вакансій на сайті зменшилася на 19%. Єдиною категорією, яку не торкнулася ця тенденція, стала «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони України.

Кількість кандидатів також скоротилася — на 6%. Завдяки певній синхронності шукачів і роботодавців показник конкуренції лишився на рівні листопада. Тож ті роботодавці, що і далі наймають, не відчули зниження активності кандидатів.

Чим ще відзначився ринок праці в грудні — розповідаємо із посиланням на дослідження від work.ua

На кінець року зросли зарплати

Один із небагатьох показників, що зріс в останній місяць 2024 року — це зарплати. У грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000 (+5% до листопада). Бачимо, що ця зміна значною мірою повʼязана з вакансіями від Сил оборони.

Тенденція проявила себе в усіх областях — лідерах, окрім Харківської, де цей показник залишився на позначці 20 000 грн. У решті регіонів маємо такі цифри:

25 250 (+250 грн до листопада) — Київська область;

24 000 (+1 500 грн) — Львівська;

22 500 грн (+500 грн) — Дніпропетровська;

22 000 грн (+500 грн) — Одеська.

Найбільше зросли зарплати в категоріях:

«Нерухомість» — 50 000 грн, +14%;

«Юриспруденція» — 22 500 грн, +13%;

«Управління персоналом, HR» — 27 000 грн, +8%;

«Телекомунікації та зв’язок» — 26 920 грн, +6%;

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 47 500 грн, +6%.

У грудні роботи побільшало лише в Силах оборони

У грудні роботодавці розмістили на Work.ua 88 864 пропозиції роботи, що на 19% менше, ніж у листопаді.

Зменшення кількості роботи бачимо в усіх областях і категоріях вакансій, за винятком «Охорона, безпека» (6 760 пропозицій роботи, +1% до листопада).

Як і минулого місяця, маємо приріст вакансій, де компанії готові надавати перевагу ветеранам — 3 194, +9%.

Читайте також Добірка цікавих вакансій для віддаленої роботи

Хоча кандидатів поменшало, конкуренція тримає планку

У грудні на сайті Work.ua на 6% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Однак через те, що й вакансій поменшало, показник конкуренції втримався на рівні останніх чотирьох місяців. Тож роботодавці, які продовжили найм у грудні, не відчули значного впливу сезонних чинників.

Як і у випадку з вакансіями, зменшення кількості шукачів спостерігаємо в усіх областях і категоріях, за винятком «Сільське господарство, агробізнес», де кількість кандидатів не змінилася.

Демографічний портрет шукачів залишається сталим.

Читайте також Зарплати українських військових з 1 січня

У грудні шукачі надіслали більше відгуків на вакансії Сил оборони

Фахівці поділилися результатами роботи розділу work.ua/zsu/

У грудні вперше, хоч і незначно, скоротилася кількість підрозділів, що мають хоча б одну вакансію, — 774, на 2% менше ніж у листопаді. Водночас зросла загальна кількість вакансій від Сил оборони — 7 626 пропозицій. Здебільшого вакансії передбачають роботу в категоріях «Охорона, безпека», «Транспорт, автобізнес», «Телекомунікації та зв’язок», «Медицина, фармацевтика», «Робочі спеціальності, виробництво». Кількість відгуків на вакансії Сил оборони зросла на 5%. Найохочіше шукачі відгукуються на вакансії в категоріях «Продаж, закупівля», «Маркетинг, реклама, PR», «Юриспруденція». У грудні 41% відгуків на вакансії Сил оборони надіслали жінки, 59% — чоловіки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.