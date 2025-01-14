У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка) — Finance.ua

У яких секторах найбільше зросла зарплата у грудні (інфографіка)
В останній місяць 2024 року сезонні чинники яскраво проявляли себе на ринку праці: різдвяно-новорічні свята традиційно пригальмували найм. Тож у грудні кількість вакансій на сайті зменшилася на 19%. Єдиною категорією, яку не торкнулася ця тенденція, стала «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони України.
Кількість кандидатів також скоротилася — на 6%. Завдяки певній синхронності шукачів і роботодавців показник конкуренції лишився на рівні листопада. Тож ті роботодавці, що і далі наймають, не відчули зниження активності кандидатів.
Чим ще відзначився ринок праці в грудні — розповідаємо із посиланням на дослідження від work.ua.
На кінець року зросли зарплати
Один із небагатьох показників, що зріс в останній місяць 2024 року — це зарплати. У грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000 (+5% до листопада). Бачимо, що ця зміна значною мірою повʼязана з вакансіями від Сил оборони.
Тенденція проявила себе в усіх областях — лідерах, окрім Харківської, де цей показник залишився на позначці 20 000 грн. У решті регіонів маємо такі цифри:
- 25 250 (+250 грн до листопада) — Київська область;
- 24 000 (+1 500 грн) — Львівська;
- 22 500 грн (+500 грн) — Дніпропетровська;
- 22 000 грн (+500 грн) — Одеська.
Найбільше зросли зарплати в категоріях:
- «Нерухомість» — 50 000 грн, +14%;
- «Юриспруденція» — 22 500 грн, +13%;
- «Управління персоналом, HR» — 27 000 грн, +8%;
- «Телекомунікації та зв’язок» — 26 920 грн, +6%;
- «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 47 500 грн, +6%.
У грудні роботи побільшало лише в Силах оборони
У грудні роботодавці розмістили на Work.ua 88 864 пропозиції роботи, що на 19% менше, ніж у листопаді.
Зменшення кількості роботи бачимо в усіх областях і категоріях вакансій, за винятком «Охорона, безпека» (6 760 пропозицій роботи, +1% до листопада).
Як і минулого місяця, маємо приріст вакансій, де компанії готові надавати перевагу ветеранам — 3 194, +9%.
Читайте також
Хоча кандидатів поменшало, конкуренція тримає планку
У грудні на сайті Work.ua на 6% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Однак через те, що й вакансій поменшало, показник конкуренції втримався на рівні останніх чотирьох місяців. Тож роботодавці, які продовжили найм у грудні, не відчули значного впливу сезонних чинників.
Як і у випадку з вакансіями, зменшення кількості шукачів спостерігаємо в усіх областях і категоріях, за винятком «Сільське господарство, агробізнес», де кількість кандидатів не змінилася.
Демографічний портрет шукачів залишається сталим.
Читайте також
У грудні шукачі надіслали більше відгуків на вакансії Сил оборони
Фахівці поділилися результатами роботи розділу work.ua/zsu/:
- У грудні вперше, хоч і незначно, скоротилася кількість підрозділів, що мають хоча б одну вакансію, — 774, на 2% менше ніж у листопаді.
- Водночас зросла загальна кількість вакансій від Сил оборони — 7 626 пропозицій.
- Здебільшого вакансії передбачають роботу в категоріях «Охорона, безпека», «Транспорт, автобізнес», «Телекомунікації та зв’язок», «Медицина, фармацевтика», «Робочі спеціальності, виробництво».
- Кількість відгуків на вакансії Сил оборони зросла на 5%. Найохочіше шукачі відгукуються на вакансії в категоріях «Продаж, закупівля», «Маркетинг, реклама, PR», «Юриспруденція».
- У грудні 41% відгуків на вакансії Сил оборони надіслали жінки, 59% — чоловіки.
Поділитися новиною