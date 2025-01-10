Добірка цікавих вакансій для віддаленої роботи — Finance.ua

Добірка цікавих вакансій для віддаленої роботи Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Добірка цікавих вакансій для віддаленої роботи

Віддалена робота вимагає від працівників дисципліни, відмінних навичок управління часом і самомотивації. Звісно, працювати віддалено можуть представники не всіх професій. Проте, ті хто вже спробував працювати віддалено, не заперечують переваги такого формату роботи.

Для кандидатів, які цінують баланс між роботою та особистим життям, фахівці robota.ua підготували добірку віддалених вакансій. Зверніть увагу, що деякі роботодавці пропонують кандидатам обрати: працювати віддалено чи у гібридному форматі.

Категорійний менеджер у Kiddisvit

📍 Віддалено або в офісі у Дніпрі та Києві

Дистриб’ютор дитячих товарів та іграшок шукає досвідченого фахівця для виконання таких завдань: впровадження системи категорійного менеджменту; аналіз ринку, конкурентів і споживачів для виявлення нових трендів та прогнозування змін; планування та реалізація ключових фінансових та комерційних показників: бюджети на закупівлю, планова оборотність, продажі; розробка стратегії просування B2B та B2C-каналами; проведення переговорів з постачальниками та ключовими клієнтами для покращення умов співпраці; участь у розробці маркетингових програм: ATL та BTL-активностей.

Аналітик Управління фінансового моделювання та економічного аналізу в NovaPay

📍 Віддалено або гібридний формат роботи

Фінансова компанія «НоваПей» (група компаній «NOVA») шукає фахівців з досвідом роботи на посаді аналітика (від 2-х років) для виконання наступних обов’язків: побудова моделей для оцінки фінансових результатів та ефективності бізнесу, продукту/сервісу, процесу; оцінка клієнтських сегментів; фінансове моделювання; участь в автоматизації формування звітів щодо напрямку діяльності підрозділу; підготовка презентацій.

Senior Android Developer (Kyivstar TV) в 1+1 media

📍 Віддалено або в офісі у Києві

На роботу запрошують фахівця для забезпечення розвитку проєктів та підтримки робочих процесів. Серед обов’язків: розробка та підтримка додатків для різних пристроїв та платформ Android; підготовка дизайну рішення; розробка та модифікація плеєра для потокового відеоконтенту; перевірка функцій під час розробки; підготовка процедури приймального тестування (ATP); тестування на відповідність вимогам ATP та TOL.

Контент-менеджер у Maudau

📍 Віддалено

Українська технологічна компанія пропонує приєднатися до команди. Шанс отримати роботу є у фахівців з досвідом роботи контент-менеджером (від 1-го року); високим рівнем навичок редагування та перекладу текстів; навичками роботи з графічними редакторами — Photoshop або інші; просунутих користувачів у роботі з пошуковими системами, які здатні якісно аналізувати та структурувати знайдену інформацію; досвідом роботи з різними CMS.

Talent Sourcer в IT Craft

📍 Віддалено

IT-компанія запрошує на роботу фахівця, який зацікавлений в розвитку у сфері рекрутингу. Які завдання чекають на майбутнього працівника: активний пошук потенційних кандидатів з використанням різних джерел і методів; скринінг резюме відповідно до вимог вакансії; ведення та оновлення даних кандидатів у системі ATS; аналіз та дослідження ринку, підготовка відповідних звітів; участь у розміщенні описів вакансій та інших процесах рекрутингу.

Начальник відділу організації продажів мережі банку Управління продажів Департаменту малого та середнього бізнесу в «Укргазбанк АБ»

📍 Віддалено

Відгукуйтеся на вакансію , якщо маєте вищу освіту за спеціальністю «Економіка"/"Фінанси"/"Менеджмент"/"Облік і аудит»); досвід роботи (від 3-х років); знання лінійки основних банківських продуктів для клієнтів МСБ; займалися організацією ефективної роботи структурних підрозділів мережі банку з клієнтами малого та середнього бізнесу; досвід в налагодженні комунікації з людьми; є впевненим користувачем Word, Excel, PowerPoint, Scrooge, WebBank. Майбутньому працівнику важливо мати облаштоване робоче місце вдома та стабільний швидкий інтернет.

Head of SEO у Promodo

📍 Віддалено або в гібридному форматі в одному з офісів у Києві, Львові та Харкові

Агенція діджитал-маркетингу в Україні відкриває вакансію . Серед завдань: розробка та реалізація стратегічних планів відділу відповідно до бізнес-цілей; забезпечення виконання фінансових показників відділу; побудова ефективної взаємодії між різними департаментами всередині компанії; аналіз ринку та конкурентного середовища для виявлення нових можливостей та розвитку продукту SEO; побудова та оптимізація процесів; розробка та реалізація маркетингової стратегії для популяризації послуги.

Спеціаліст з перевірки документів в «А-банк»

📍 Віддалено

Шукають спеціаліста, який буде: перевіряти документи, сканкопії/фото документів, фото клієнтів; вести роботу з шахрайськими кейсами; телефонувати клієнтам; працювати з підтвердженням операцій та виконавчими документами; редагувати клієнтські бази даних.

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Business Analyst у «Фора»

📍 Віддалено

До співпраці запрошують фахівця, який буде: працювати з вимогами (виявляти, збирати, структурувати та проводити аналіз вимог); складати технічні завдання та опис процесів, аналізувати можливі сценарії для їх реалізації; проводити аналіз наявних процесів та можливої оптимізації; узгоджувати бізнес-процеси, технічні завдання з учасниками робочих груп та замовниками.

Creative Marketing Specialist (Legit) у Genesis

📍 Віддалено або в офісі у Києві

Legit — медіакомпанія в складі групи бізнесів Genesis шукає фахівця . Посада передбачає координацію процесів створення креативів, тестування маркетингових гіпотез, аналіз метрик і пошук шляхів залучення багатомільйонної аудиторії.

Роботодавець пропонує: послуги корпоративного лікаря, а після випробного терміну — медичне страхування; усю необхідну для роботи техніку; компенсацію найкращих на ринку курсів, корпоративні онлайн-мітапи та лекції, велику бібліотеку, внутрішні школи для співробітників; безкоштовні тренування з волейболу, баскетболу, боксу, йоги та стретчингу, а також корпоративні знижки на абонементи в спортзали.

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