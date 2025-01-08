15 вакансій для тих, хто шукає роботу в новому році — Finance.ua

15 вакансій для тих, хто шукає роботу в новому році Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

15 вакансій для тих, хто шукає роботу в новому році

Новий рік — чудовий привід для змін у житті. Наприклад, для пошуку роботи, яка буде надихати й приносити задоволення.

Work.ua зібрав вакансії з різних сфер, на які можна відгукнутися навіть без досвіду на аналогічній посаді. Це чудова можливість для людей, що хочуть змінити фах або ще тільки шукають себе на професійному шляху.

Віддалена робота

📍 Дистанційно

Netpeak Group запрошує кандидатів на початкову позицію в компанії, тож не очікують від шукачів досвіду роботи в технічній підтримці та готові всього навчити. Проте фахівцю стане в пригоді досвід роботи, пов’язаний із комунікацією з людьми, а також бажання розібратися в принципах роботи із VPN, screen shooter та ticket системами. Компанія пропонує гнучкий графік роботи з можливістю починати робочий день із 8:00 до 10:00 та завершувати з 17:00 до 19:00.

📍 Дистанційно або в Києві

Aweb, агентство інтернет-маркетингу, запрошує до команди фахівця-початківця, який хоче досягти вершин у продажу складних B2B-послуг. Від кандидата очікують прагнення проникати в сутність речей та процесів і вміння грамотно комунікувати. Майбутній співробітник зможе вибрати гібридний або дистанційний формат роботи.

📍 Дистанційно

💳 25 000−28 000 грн

Телерадіокомпанія «Люкс» у пошуках «крутого колеги, який шарить за кіберспорт та ігрову індустрію загалом і зможе це доступно викласти текстом для зйомки коротких відео»! Від кандидата очікують цікавість до кіберспорту, обізнаність в останніх новинках індустрії відеоігор, грамотну українську, розуміння трендів. Робота віддалена, але також є можливість працювати з офісу у Львові або Києві, де є безперебійне світло, інтернет, кухня та сховище.

📍 Дистанційно

«Юридична сотня» — об’єднання юристів, які з 2014 року допомагають військовим, ветеранам та їхнім родинам.

Кандидатові пропонують гнучкий графік роботи, оплачувані відпустки та лікарняні, професійний розвиток і навчання. Серед обовʼязків: усні юридичні консультації на гарячій лінії організації, представництво в органах державної влади та судах, а також проведення вебінарів, тренінгів, надання коментарів для ЗМІ, підготовка інших інформаційних матеріалів організації.

📍 Дистанційно

💳 20 000 грн

Ця вакансія в банку «ПУМБ» підходить для тих, хто хоче здобути перший досвід роботи в банківській сфері та шукає можливості для професійного розвитку. Головне завдання фахівця — якісна презентація та продаж нових продуктів банку клієнтові в телефонному режимі. Шукачам пропонують оплачуване навчання з досвідченими тренерами, постійні курси та тренінги від банку, необхідну для роботи техніку, оплачувані лікарняні, сесія та 28 днів щорічної відпустки.

Вакансії в Києві, Запоріжжі, Івано-Франківську

📍 Київ

💳 7 200 — 10 000 грн

Якщо ви любите тварин та хочете їм допомагати — доєднуйтеся до команди організації «Котоносики». Тут шукають надійну людину, яка буде лікувати котиків за призначенням лікарів, прибирати та доглядати за ними. Робота оплачувана — 600 грн за зміну. Графік позмінний — щонайменше 3 робочі дні на тиждень із 09:00 до 18:00.

📍 Київ

💳 22 449 грн (надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до Закону України «Про державну службу»)

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини шукає фахівця з вищою освітою, що вільно володіє державною мовою. Знання англійської буде перевагою. Робота відповідальна — розгляд звернень, які надходять від примусово депортованих та переміщених осіб за межі території України; підготовка пропозицій до проєктів нормативно-правових актів; проведення моніторингових візитів щодо порушення прав примусово депортованих осіб та переміщених за межі території України.

📍 Київ

Laba, міжнародна бізнес-школа, шукає фахівця на проєкт для креативників Skvot. Роботодавець готовий навчати та інвестувати в нового співробітника, надавати підтримку та всі необхідні інструменти. У Laba Group пропонують широкий пакет бенефітів: доступ до всіх курсів, оплата 50% спорту, англійської, лікарських послуг та зовнішнього навчання, $500 на покупку MacBook через певний період роботи в компанії.

Читайте також Найцікавіші стажування січня: які компанії шукають молодих спеціалістів

📍 Київ

«Клуб Добродіїв» — це всеукраїнська благодійна організація, яка допомагає дітям із 2016 року. Тут шукають дизайнера, що володіє Figma, Illustrator, Photoshop. З-поміж особистих якостей вітаються креативність, самостійність та вміння ефективно планувати робочий час.

📍 Київ

1+1 media — один із найбільших медіабізнесів Східної Європи. Тут шукають людину, яка хоче отримати досвід у рекрутингу: познайомитись із процесом пошуку та підбору персоналу, навчитися проводити телефонні співбесіди, брати участь у процесі адаптації персоналу тощо.

📍 Київ

💳 21 900−24 000 грн

Ajax Systems — українська компанія, що розробляє та виробляє системи безпеки із можливостями розумного дому. Наразі тут відкрито набір працівників за робітничими спеціальностями на повний цикл виробництва. Тож якщо у вас не було досвіду роботи на виробництві — маєте можливість навчитись нової професії під керівництвом досвідчених наставників.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату, можливість професійного та кар’єрного зростання з подальшим підвищенням доходу.

📍 Івано-Франківськ

💳 22 000−28 000 грн

У доставку «Сільпо» та LOKO запрошуються енергійні комплектувальники. Завдання працівника — дбайлива комплектація товарів і ввічливе спілкування з гостем. Компанія гарантує безкоштовне страхування життя, знижки на вивчення іноземної мови або відвідування спортивних закладів, знижки на власне виробництво «Сільпо». Можливий індивідуальний графік.

📍 Запоріжжя

💳 17 000−18 000 грн

«Перша Пекарня Твого Міста» шукає колегу, який виконуватиме такі обовʼязки: формування та випікання виробів відповідно до технологічних карт (без замісу тіста), контроль якості виробів, підтримка чистоти та порядку на робочому місці. Графік роботи: 4/2, 3/3, 2/2 з 06:00 до 18:00.

Читайте також Як знайти роботу в Україні у 2025 році — поради експертів

📍 Київ

💳 55 000−70 000 грн

Бажаєте, наче Святий Миколай, доставляти посилки, наповнені радістю та турботою? Тоді вакансія в «Нова Пошта» — те, що треба! Основні обовʼязки: доставка та забір посилок мережею поштоматів, оформлення супровідних документів, ведення маршрутних листів. Для цієї роботи важливо мати водійське посвідчення і власне авто, добре знати дороги Києва.

📍 Київ

«Львівська Майстерня Шоколаду» запрошує відповідального, комунікабельного й пунктуального офіціанта. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, компенсацію вартості обідів, корпоративні знижки. Графік роботи: 3/3 з 8:00 до 20:30.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.