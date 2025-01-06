Найцікавіші стажування січня: які компанії шукають молодих спеціалістів — Finance.ua

Найцікавіші стажування січня: які компанії шукають молодих спеціалістів Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Найцікавіші стажування січня: які компанії шукають молодих спеціалістів

Початок року — найкращий місяць для старту кар’єри. Фахівці robota.ua ідготували добірку стажувань для тих, хто тільки починає робити перші кроки до своєї кар’єри.

Якщо хочете дізнатися більше про обов’язки, процеси, умови, вимоги, — переходьте на вакансії та знайомтеся із пропозиціями.

ESG Intern, Operational Risks and Sustainability у KPMG

📍Київ

Міжнародна організація незалежних професійних фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги, шукає фахівця, який буде: допомагати команді служби сталого розвитку в реалізації консультаційних проєктів; брати участь у комплексних проєктах з фокусом на сталий розвиток та оцінку ESG; готуватимете стратегії сталого розвитку для приватних компаній, організацій державного сектору та уряду; брати участь у розробці нових послуг; готувати презентаційні матеріали та комерційні пропозиції для потенційних клієнтів. Стажисти матимуть можливість працювати за кордоном.

Джуніор-спеціаліст/спеціалістка з роботи з бізнес-клієнтами у ProCreditBank

📍Київ

Банк запрошує на стажування студентів 4 або 5 курсів, які хочуть отримати міжнародний досвід роботи. Стажування передбачає інтенсивне навчання з комплексного та якісного обслуговування бізнес-клієнтів; участь у реальних перемовинах з клієнтами; ознайомлення з фінансовим аналізом та основними показниками компаній на реальних кейсах; можливість працювати full-day & half-day.

Молодший фахівець/молодша фахівчиня банку у ProCreditBank

📍Київ

Також банк пропонує кандидатам з вищою освітою або тим, хто закінчує навчання, пройти ProCredit Onboarding Programme — оплачувану програму адаптації, яка проходить в групах близько 15 учасників, що передбачає індивідуальний підхід до кожного. Під час програми буде можливість дізнатися про вплив банківської сфери на суспільство, філософію та етику, екологічне направлення в роботі та фінансову математику.

Торговий представник (стажист) у «1001 Дрібниця»

📍Запоріжжя

Шукають відповідальну та комунікабельну людину, яка буде виконувати план та поставлені задачі; відвідувати торгові точки згідно з маршрутом та формувати замовлення; збільшувати клієнтську базу; розширювати асортимент в торгових точках; контролювати дебіторську заборгованість.

Роботодавець надає службовий автомобіль для виконання роботи в області, забезпечує мобільним зв’язком та планшетом.

Інтерн відділу бухгалтерського аутсорсингу у «Forvis Mazars в Україні»

📍Київ

Компанія пропонує кандидатам без досвіду роботи розпочати кар’єру. Протягом стажування потрібно працювати над виконанням таких завдань: ведення обліку первинної документації та перевірка її заповнення; проведення банківських виписок; підготовка платіжних доручень; робота з програмами 1С та Medoc/"Вчасно".

Стажування оплачуване, триватиме 3−4 місяці. Є можливість поєднувати навчання та практику, а після успішного проходження стажування — зайняти позицію молодшого (-ої) бухгалтера (-ки).

Internship Program in IT Department у Nestle Ukraine

📍Львів

Міжнародна компанія запрошує студентів 3−6 курсів, які володіють англійською мовою на рівні Intermediate/Upper-Intermediate, взяти участь у програмі стажування в ІТ-відділі. Старт — січень 2025 року. Тривалість — 6 місяців.

Для роботодавця важливі: знання сучасних інформаційних систем, веборієнтованого програмного забезпечення; знання ПК, оргтехніки, топології внутрішньої комп’ютерної та телефонної мережі.

Digital Marketing Project Manager (стажист) у Publicis Groupe Ukraine

📍Київ

Міжнародна performance marketing-агенція запрошує в команду. Майбутній стажист братиме участь у реальних проєктах агенції з розробки комплексної стратегії та тактики рекламних кампаній; допомагатиме менеджеру у підготовці комплексної пропозиції та презентації її клієнту.

На що звертає увагу роботодавець: базові знання з основ маркетингу та інструментів Performance Digital; базове розуміння принципу тайм-менеджменту та ведення комплексних проєктів; досвід створення презентацій в PowerPoint; рівень англійської — В2 Upper-Intermediate і вище.

Sales Intern у «BAT Україна»

📍Київ

BeTalent Sales — це оплачувана програма стажування від «BAT Україна» і можливість розпочати успішну кар’єру у сфері продажів, а також набути практичних навичок у міжнародній компанії. Тривалість стажування — 3 місяці.

Хто має можливість пройти стажування: студенти 4−6 курсів або нещодавні випускники, які володіють англійською мовою на рівні Intermediate, готові працювати full-time; мають водійське посвідчення або готові його швидко отримати.

Стажист у відділ з продажу с/г техніки в «Агроальянс»

📍Київ

На стажування запрошують кандидатів з мінімальним досвідом роботи в продажах. Серед обов’язків: спілкування телефоном з наявними та потенційними клієнтами; робота з нинішньою, а також розвиток нової бази клієнтів регіону; ведення звітної документації; участь у маркетингових заходах.

Інтерн з інженерного маркетингу в HILTI

📍Київ

Лідер у галузі передових технологій для професійного будівництва оголошує конкурс на вакансію. Очікування від кандидатів: досвід роботи з державними будівельними нормами; розуміння базових інженерних розрахунків. Розглядають студентів останніх курсів або аспірантів; навчання у сфері будівництва та знання англійської буде перевагою.

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