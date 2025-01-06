Скільки часу витрачають українці на пошук роботи (результати опитування) — Finance.ua

Скільки часу витрачають українці на пошук роботи (результати опитування) Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Скільки часу витрачають українці на пошук роботи (результати опитування)

Фахівці зазначають про збільшення кількості зайнятих спеціалістів в Україні. Якщо у 2023 році про це говорили 67% опитаних, то у 2024 році 81% респондентів озвучили, що вони наразі працюють.

Про це свідчать результати щорічного дослідження «Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік», проведеного grc.ua.

Проте терміни пошуку роботи залишилися незмінними. На працевлаштування шукачі роботи витрачають в середньому 3−6 місяців.

Ще 15% респондентів заявили, що їм вдається знайти нову роботу за 1−2 місяці, а 9% - за менше, ніж місяць.

Проте були й ті, кому вдалося працевлаштуватися лише за рік — таких серед опитаних було 9%.

Основні проблеми, з якими стикаються українці при працевлаштуванні:

45% не можуть знайти роботу з гідною оплатою;

21% відчули зменшення кількості вакансій у своїй професії;

20% скаржаться на те, що рекрутери не відповідають на відгукина вакансії;

17% зазначають відсутність зворотнього зв’язку після співбесіди чи інтерв’ю;

12% стикнулися з дискримінацією з боку роботодавців через вікову ознаку.

Кожен десятий респондент зазначив, що в місті чи країні, де вони зараз проживають, немає роботи, яка б могла їх зацікавити.

Не відчули жодних негативних змін у процесі пошуку роботи та працевлаштуванні 22% опитаних спеціалістів.

Чи готові до перепрофілювання

Стикаючись із незатребуваністю своїх навичок та знань роботодавцями, все більше українців задумуються про перепрофілювання. Порівняно з 2023 роком кількість спеціалістів, які хочуть здобути нову професію, аби бути більш затребуваним на ринку праці та отримувати більшу зарплату, зросла на 9% (з 54% у 2023 році до 63% у 2024 році). Вже здобувають нову професію 12% опитаних, планують це зробити 95 респондентів.

Скоротилася за рік кількість тих, хто не готовий освоювати щось нове, адже має великий досвід у своїй професії. У 2023 році таких спеціалістів була чверть (24%), у цьому році про свою неготовність до навчання та перепрофілювання зізналися лише 19% українців.

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