Частину коштів на субсидії уряд спрямує на виплати пенсій

Кабінет Міністрів вирішив скоротити видатки на житлові субсидії та пільги у 2025 році. Зекономлені кошти направлять на фінансування пенсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 17 вересня 2025 р. № 1152

Постанова затверджує бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік, який також забезпечує виплати пільг та субсидій. Тому уряд вирішив:

зменшити видатки за програмою «Виплата житлових субсидій та пільг» на 2,691 млрд грн до 39,63 млрд грн;

збільшити видатки за програмою «Фінансове забезпечення виплати пенсій» на таку ж суму 2,691 млрд грн.

У держбюджеті-2025 на пільги та субсидії передбачено 42,321 млрд грн, тож уряд здійснив частковий перерозподіл цих коштів.

Станом на січень 2025 року пільги та субсидії отримували 2,779 млн домогосподарств:

пільги — 1,216 млн сімей на суму 2,052 млрд грн;

субсидії — 1,474 млн домогосподарств на 2,779 млрд грн.

Нагадаємо, до 1 жовтня українцям, які отримують житлову субсидію, необхідно оновити інформацію про своє домогосподарство, якщо в ньому відбулися зміни. Більшість отримувачів субсидій не повинні хвилюватися. В разі відсутності змін у складі сім’ї, доходах або переліку комунальних послуг, перерахунок відбудеться автоматично.

Однак ті громадяни, у яких змінилися життєві обставини: наприклад, хтось переїхав, змінив місце роботи, додав нову послугу чи змінив постачальника, мають обов’язково подати нову заяву.

