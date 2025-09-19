Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду-2025: видатки перевищать трильйон Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду-2025: видатки перевищать трильйон

Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2025 рік. Загальні доходи фонду визначено на рівні 1 025,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

«Бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік є збалансованим», — сказано в повідомленні.

Доходи бюджету

Доходи складаються з кількох джерел:

858,8 млрд грн — надходження від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

42,9 млрд грн — кошти від загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та нещасними випадками на виробництві;

117,3 млрд грн — кошти із Державного бюджету для забезпечення соціальних виплат.

Видатки та соціальні виплати

Видатки бюджету заплановані в сумі 1 020,9 млрд грн. Вони включають:

індексацію пенсій та страхових виплат;

доплати й перерахунки;

соціальні виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

Окремо передбачені видатки на пенсії та щомісячне довічне грошове утримання, призначені чи перераховані на виконання судових рішень. Це фінансування здійснюється відповідно до урядової постанови від 14 липня 2025 року № 821.

Нагадаємо, згідно з затвердженим бюджетом Пенсійного фонду України на 2024 рік, доходи бюджету ПФУ було визначено в сумі 863,7 млрд грн, а видатки на пенсії та соціальні виплати — 860,9 млрд грн.

Кабінет Міністрів вирішив скоротити видатки на житлові субсидії та пільги у 2025 році. Зекономлені кошти направлять на фінансування пенсій. Постанова затверджує бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік, який також забезпечує виплати пільг та субсидій. Тому уряд вирішив:

зменшити видатки за програмою «Виплата житлових субсидій та пільг» на 2,691 млрд грн до 39,63 млрд грн;

збільшити видатки за програмою «Фінансове забезпечення виплати пенсій» на таку ж суму 2,691 млрд грн.

15 вересня уряд ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Видатки держбюджету становлять 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025); доходи 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025). Також Кабмін пропонує збільшити мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень.

Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.