Що роботодавці пропонують працівникам, щоб повернути їх до офісів (опитування) — Finance.ua

Що роботодавці пропонують працівникам, щоб повернути їх до офісів (опитування) Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Що роботодавці пропонують працівникам, щоб повернути їх до офісів (опитування)

Шукачі активно піднімають дискусію щодо доцільності відвідування офісу під час війни, оскільки все більше роботодавців у вакансіях вимагають присутності в офісі повний робочий день.

Водночас опитування Work.ua показує, що 45% шукачів прагнуть працювати віддалено, якби їхня посада передбачала це. А однією з найбажаніших негрошових переваг є гібридний формат роботи (коли працівники можуть відвідувати офіс або за бажанням, або декілька разів на тиждень у фіксовані дні).

Реальність

У тому ж опитуванні згадується, що інтенсивність найму на посади, які передбачають дистанційну зайнятість, зменшилася. Припинили наймати працівників на віддаленку 66% роботодавців. А у більшості вакансій пропонується фіксований графік.

Цікаво те, що майже половина роботодавців (41%) самі помічають — на вакансії з віддаленою зайнятістю надходить більше відгуків і такі пропозиції роботи вдається швидше закривати.

Ключові помилки в очікуваннях

Попри те, що вакансії з поміткою «Дистанційно» швидше отримують відгуки й легше закриваються, усе більше роботодавців прагнуть повернути працівників в офіс. Щоб з’ясувати, чому так відбувається, Work.ua провів нове опитування.

«З опитування бачимо, що роботодавці наполягають на присутності працівників в офісі, здебільшого з метою кращої командної взаємодії, збереження корпоративної культури та для полегшення управління та координації роботи», — зазначають фахівці.

Однак це бажання буде ефективним лише тоді, коли роботодавці врахують реальні потреби працівників і створять умови, які компенсують виклики, пов’язані з роботою в офісі.

Обов’язкові умови для роботи в офісі

Результати опитування свідчать, що пріоритети шукачів спрямовані на гнучкість роботи, збільшення зарплати та безпековий фактор на робочому місці.

Можливість мати гнучкий графік та гібридний формат отримав найбільше голосів (25%) і навіть переважає фінансовий стимул (20%), який завжди був на першому місці.

Експерти також опитали шукачів, чому вони віддають перевагу гнучкому графіку та гібридному формату роботи.

Працівникам зараз вкрай важливі баланс між роботою та особистим життям (28%), а також можливість вибирати, у який час і де саме працювати, щоб виконувати роботу продуктивніше (16%).

Це вже не забаганка, а стала потреба: розпочати роботу пізніше, особливо після безсонної ночі через ракетно-дронові атаки, або раніше закінчити, бо здебільшого дитячі садочки зачиняються раніше кінця робочого дня тощо.

Читайте також Робота з дому: найцікавіші віддалені вакансії грудня

Перевтома — очікуваний виклик під час війни. 16% респондентів зазначили, гнучкий графік або гібридний формат допомогли б уникнути виснаження, спричиненого жорстким розкладом. Традиційний графік роботи був цілком ефективним у відносно спокійні часи, але зараз стрес і тривожність — супутники кожного українця. І вони теж забирають сили.

Що пропонують працівникам, щоб мотивувати їх повернутися до роботи в офісі

Гнучкий графік та гібридний формат пропонують більшість роботодавців. І ця перевага збігається з очікуваннями шукачів.

Водночас компанії розраховують, що присутність працівників в офісі сприятиме кращій згуртованості та взаємодії у командах. Але при цьому найчастіше або не запроваджують жодних мотиваційних заходів, або використовують поверхневі переваги, такі як безкоштовні кава, чай та смаколики, коли після гнучкого графіка та гібридного формату, наступними важливими пріоритетами для кандидатів є підвищення зарплати та наявність укриття.

Проте експерти наголошують на значних розбіжностях у підходах. Роботодавці намагаються мотивувати працівників відвідувати офіс через корпоративи та тренінги, які для шукачів мають найменший пріоритет. Натомість важливіші стимули, як-от компенсація витрат на транспорт і харчування чи покращення соціального пакета, практично не враховуються.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.