Український бізнес може отримати гранти від ERC Ukraine: деталі програми — Finance.ua

Український бізнес може отримати гранти від ERC Ukraine: деталі програми Сьогодні 08:28 — Особисті фінанси

Український бізнес може отримати гранти від ERC Ukraine: деталі програми

Естонська рада у справах біженців в Україні (ERC Ukraine) приймає заявки на комплексну онлайн-програму «Стійкі ініціативи для самозайнятості» (RISE). Метою програми є допомога у створенні та підтримка існуючих стійких бізнесів, здатних генерувати стабільний дохід.

Хто може взяти участь

Програма розрахована на дві категорії учасників що постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні:

людей з бізнес-ідеями для запуску мікро-бізнесу;

існуючі мікро-бізнеси що потребують підтримки (індивідуальні, сімейні з кількістю працівників до 10 осіб).

Обов’язкові умови:

громадянство України та постійне проживання учасників програми на території України;

для учасників програми з існуючими мікро-бізнесами обов’язкова наявність зареєстрованого ФОП на момент подачі заявки на участь у програмі;

місце реалізації бізнесу , розміщення виробничих потужностей, розташування офісу, надання послуг у одній з наступних областей: Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Черкаська;

, розміщення виробничих потужностей, розташування офісу, надання послуг у одній з наступних областей: учасник програми — засновник або власник бізнесу;

відсутність правових перешкод: заявник не перебуває в процесі ліквідації або банкрутства та не має податкових боргів. Працевлаштування найманих працівників (за наявності) відповідно до вимог офіційного трудового законодавства, відсутність кримінального або корупційного провадження проти керівника або кінцевих бенефіціарних власників бізнесу.

Важливо! Грант надається безкоштовно на безповоротній основі при умові цільового використання, що передбачено Грантовою Угодою між Естонська рада у справах біженців та отримувачем допомоги.

Читайте також Бізнес-динаміка: скільки компаній відкрили та закрили в Україні за пів року

Після прийому заявок відбудеться відбір найуспішніших бізнес-планів — його будуть здійснювати експертне жюрі у складі трьох осіб. Оцінюватиметься: бізнес-потенціал, реалістичність та актуальність бізнес-плану, план дій, перелік необхідних активів, фінансовий прогноз та презентація бізнес-плану. З переможцями буде підписано грантовий договір.

Поточний етап подачі заявок закінчується о 23:59 13 серпня 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.