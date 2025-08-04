Бізнес-динаміка: скільки компаній відкрили та закрили в Україні за пів року — Finance.ua

Бізнес-динаміка: скільки компаній відкрили та закрили в Україні за пів року Сьогодні 11:01

У першому півріччі 2025 року в Україні було зареєстровано 18 277 нових компаній. Це майже стільки ж, скільки за аналогічний період минулого року, що свідчить про стабілізацію темпів відкриття нового бізнесу. Втім, до довоєнних показників ще далеко: у 2021 році за той самий період відкрили на 60% більше компаній.

Про це повідомляє Опенадабот

Закриттів побільшало

Не таким стабільним є показник закриттів: за рік кількість ліквідованих компаній зросла на 19% — з початку року припинили діяльність 6 653 підприємства. Таким чином, чистий приріст становив лише 11 624 компанії, що є найнижчим показником за останні п’ять років.

Також варто відзначити, що 97 нових компаній припинили діяльність, не проіснувавши навіть пів року. Це більше, ніж у 2024-му (92), але значно менше, ніж у 2021 році (264).

Географія відкриттів і закриттів

Найбільше нових бізнесів було зареєстровано у Києві — 5 830 компаній, тобто майже третина від загальної кількості. На другому місці — Львівщина (1 547), далі — Дніпропетровська область (1 531).

Ці ж регіони лідирують і за кількістю закриттів:

Київ — 717 компаній

Львівщина — 470

Дніпропетровщина — 464

Найдорожчі компанії

Як повідомляє Опендатабот, абсолютним рекордсменом за розміром заявленого статутного капіталу стала Українсько-Італійська Партнерська Компанія «ВелАльянс», що планує працювати у будівельній галузі. Її капітал — 14,4 млрд грн.

Читайте також Більшість українських бізнесів потребують кредитів, але не можуть їх отримати

Наймасовішим засновником року став Ільницький Віталій Павлович, на якого зареєстровано 886 нових компаній тільки за цей рік. Всі вони мають статутний капітал від 1 млрд до 9,8 млрд грн. Загалом Ільницький є власником понад 3 тисяч компаній.

Варто пам’ятати, що статутний капітал не завжди дорівнює реальним грошам. Він може включати інтелектуальну власність або майно, оцінити яке об’єктивно складно. При цьому законодавство України не обмежує максимальний розмір статутного капіталу.

Хто і чим займається

Найбільше нових компаній спеціалізуються на оптовій торгівлі — на цю сферу припадає 15% усіх реєстрацій. На другому місці — громадські організації, далі — нерухомість, ІТ і агросектор.

Водночас саме ІТ-сфера демонструє найшвидше зростання — плюс 48% реєстрацій за рік.

А от громадські організації — лідери за кількістю закриттів: на них припадає 11% від усіх припинених компаній.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.