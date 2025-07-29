Більшість українських бізнесів потребують кредитів, але не можуть їх отримати — Finance.ua

Більшість українських бізнесів потребують кредитів, але не можуть їх отримати Сьогодні 19:25 — Кредит&Депозит

Більшість українських бізнесів потребують кредитів, але не можуть їх отримати

Більшість малих та середніх підприємств в Україні наразі потребують фінансування. Однак отримати доступ до коштів заважають високі ставки, вимоги до застави та складні умови.

Про це свідчать результати результати дослідження Ukrsibbank BNP Paribas Group спільно з Європейською Бізнес Асоціацією.

Потреби у фінансуванні

59% висловили зацікавленість у довгостроковому фінансуванні вже зараз. 40% опитаних компаній потребують короткострокових коштів.

Лише невелика частка підприємців (19% для довгострокового та 5% для короткострокового) зазначають, що потребуватимуть додаткового фінансування після завершення війни.

9% опитаних не потребують додаткових ресурсів взагалі.

Інфографіка: eba.com.ua

Чому отримати кредит складно

38% респондентів вважають, що отримати кредит зараз складно, а ще 14% вважають кредитування повністю недоступним. Лише 6% опитаних відзначили наявність численних можливостей та пропозицій від банків.

Основними причинами такого обмеженого доступу є:

високі відсоткові ставки, на які вказали 67% респондентів;

вимога застави, що є бар’єром для 43% підприємців;

ускладнені процедури оформлення — 31%;

відсутність необхідних фінансових продуктів — 26%;

недостатня обізнаність (13%) підприємців про доступні можливості;

недостатні обсяги фінансових продуктів (15%);

слабка кредитна історія (16%).

Серед інших поширених обмежень, на які вказали респонденти — відмова у фінансуванні підприємцям старшого віку, а також тим, хто веде діяльність на прифронтових територіях.

Інфографіка: eba.com.ua

При виборі банківських продуктів більшість підприємців (83%) цікавлять кредити без застави. Водночас, коли мова заходить про готовність надавати забезпечення, лише 18% готові безумовно це зробити. Більшість (52%) готові надавати заставу частково, а 30% взагалі відмовляються.

Попри заявлену потребу у фінансуванні, 44% підприємств не користуються жодними конкретними кредитними програмами. Серед тих, хто їх використовує, найпопулярнішими є кредити на обігові кошти (25%) та державна програма «5−7-9%» (21%). Беззаставний овердрафт (17%) та карткові кредитні ліміти (16%) також користуються попитом. Інші види кредитів, наприклад, на обладнання, авто чи комерційну нерухомість, менш поширені.

Суми залучених коштів

Щодо обсягів залученого фінансування, понад третина бізнесів (38%) взагалі не залучає зовнішні кошти. Серед тих, хто залучає, переважають відносно невеликі суми:

26% залучають $10−50 тисяч на рік;

18% - до $10 тисяч;

6% підприємців залучають понад $100 тисяч.

Інфографіка: eba.com.ua

Серед поточних фінансових продуктів, які використовують підприємці, лідирує кредитування — ним користуються 54% респондентів, 32% отримували гранти. Iнші фінансові інструменти, такі як лізинг (7%), банківські (10%) та тендерні гарантії (7%), акредитиви (5%) та інкасо (2%) — використовуються значно рідше.

Що може спростити доступ до фінансування

Спростити доступ до фінансування, на переконання підприємців, могло б зниження відсоткових ставок (74% респондентів), відмови від вимоги застави (60%), спрощення процедури подачі документів (57%), а також індивідуальні пропозиції (50%).

У поточному році бізнес найбільше зацікавлений у таких кредитних програмах:

кредит на обігові кошти — 43%;

програми міжнародних інституцій (ЄБРР, ЄІБ тощо) — 33%;

державна програма «5−7-9%» — 31%;

беззаставний овердрафт — 26%;

кредит на придбання обладнання — 20%.

Важливо зазначити, що 24% підприємців не планують залучати кредитування у 2025 році.

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