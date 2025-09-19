Як змінився ринок IT для джунів: вакансій менше, вимоги вищі Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

Як змінився ринок IT для джунів: вакансій менше, вимоги вищі

До 2022 року український IT-ринок вважали «ринком кандидата». Компанії активно наймали навіть тих, хто мав мінімальний досвід. Ситуація залишалася стабільною навіть у перший рік повномасштабної війни: наприкінці 2022-го понад 86% компаній заявляли, що вже беруть на роботу джунів або готові це робити. Згодом тенденція змінилася. Сьогодні говорять про «ринок працедавця».

Про це пише Ain.

Як змінювалася кількість вакансій для джуніорів

З 2014 по 2022 рік кількість працівників в IT зростала, невелике падіння (-4,5%) було лише у 2015-му. У 2021 році вакансій для джунів було найбільше — близько 970 на місяць. Після початку повномасштабного вторгнення попит впав. У березні 2022-го на Djinni зафіксували антирекорд — лише 193 вакансії на місяць.

Кількість нових вакансій для джуніор-спеціалістів, 2021−2025. Джерело: Djinni

Втім, уже у 2022-му компанії знову почали збільшувати кількість вакансій для джунів. А різкий стрибок на графіку влітку 2024-го повʼязаний з тим, що на Djinni додали можливість вказувати пів року досвіду.

Джерело: Djinni

Раніше найбільше шукали інтернів-розробників, зараз — маркетологів, (зокрема і тих, що працюють із залученням потенційних клієнтів — LeadGen) і спеціалістів із продажу. Категорія сапорту найменше постраждала від падіння через повномасштабну війну.

Шанси на наймання зараз найкращі в ембедерів (С++) і Support, також є запит на навколомаркетингові позиції, як-от SEO i LeadGen. Найбільша конкуренція на одну вакансію — Frontend і Python.

Джерело: Djinni

Зросли вимоги до новачків

Компанії відзначають, що за останні три роки планка для Trainee й Junior суттєво піднялася:

Англійська. Якщо раніше можна було подаватися з рівнем B1, то тепер потрібен щонайменше B2. Майже половина співбесід відбувається з клієнтами, тому необхідні впевнені комунікаційні навички. Досвід. На Junior-позиції все частіше очікують 2−3 роки практики, тоді як у 2021-му вистачало одного. Універсальність. Фахівець має орієнтуватися не лише у своїй спеціалізації, а й у DevOps, AI, тестуванні тощо.

Від джунів тепер очікують вміння користуватися інструментами штучного інтелекту. У 2024 році 85% українських айтівців застосовували AI у роботі, і саме початківці робили це найчастіше.

Компанії надають доступ до корпоративних і публічних AI-рішень — ChatGPT, GitHub Copilot, Cursor, Claude AI. Водночас важливим стає розуміння меж і ризиків.

Загальні вимоги до джунів і трейні у 2025-му:

портфоліо як продукт — завершені рішення, як-от деплой у хмарі, пайплайни, логування, базова аналітика;

англійська (від B2) та готовність вчити мови локальних ринків, де працює компанія;

широкий технічний профіль;

AI-грамотність — користування різними AI-інструментами, розуміння їхніх можливостей та обмежень тощо;

Soft skills — залишаються must have.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.