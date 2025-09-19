«Контракт 60+»: у ЗСУ пояснили алгоритм дій для добровольців
В Україні офіційно дозволили контрактну службу з 60 років. Це доповнення до вже відомих проєктів «Контракт 18−24», «Лінія дронів» і «Контракт 18−24: дрони». Громадяни від 60 років можуть підписати контракт на час дії воєнного стану. Кандидати проходять військово-лікарську комісію (ВЛК) і після цього можуть служити переважно на небойових посадах у солдатському, сержантському чи старшинському складі. За наявності відповідної підготовки можливе й призначення на офіцерські посади.
Про це розповів офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель у коментарі РБК-Україна.
Хто може подати заявку
До «Контракту 60+» приймаються громадяни віком від 60 років, які:
- визнані придатними до служби за результатами ВЛК;
- мають досвід служби та військово-облікову спеціальність, що відповідає посаді;
- відповідають рівню військової освіти чи підготовки.
Перевагу надаватимуть тим, хто звільнився після 2015 року, учасникам бойових дій і фахівцям дефіцитних спеціальностей.
Як відбувається погодження
- Звернення до частини. Кандидат подає заяву до військової частини, після чого командир інформує ТЦК та СП про потребу в медогляді.
- Висновок ВЛК. У разі позитивного результату командир готує клопотання до Головного управління персоналу Генштабу.
- Рішення Генштабу. Після погодження кандидатури формується список, що є підставою для укладення контракту.
- Оформлення справи.
Які документи потрібні
Для укладення контракту необхідно подати:
- довідку МВС про відсутність або наявність судимості;
- копії військово-облікового документа;
- документи про освіту;
- за наявності — підтвердження участі в бойових діях, поранень чи нагород;
- згоду на обробку персональних даних.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.
29 липня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
