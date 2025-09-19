0 800 307 555
«Контракт 60+»: у ЗСУ пояснили алгоритм дій для добровольців

«Контракт 60+»: у ЗСУ пояснили алгоритм дій для добровольців
«Контракт 60+»: у ЗСУ пояснили алгоритм дій для добровольців
В Україні офіційно дозволили контрактну службу з 60 років. Це доповнення до вже відомих проєктів «Контракт 18−24», «Лінія дронів» і «Контракт 18−24: дрони». Громадяни від 60 років можуть підписати контракт на час дії воєнного стану. Кандидати проходять військово-лікарську комісію (ВЛК) і після цього можуть служити переважно на небойових посадах у солдатському, сержантському чи старшинському складі. За наявності відповідної підготовки можливе й призначення на офіцерські посади.
Про це розповів офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель у коментарі РБК-Україна.

Хто може подати заявку

До «Контракту 60+» приймаються громадяни віком від 60 років, які:
  • визнані придатними до служби за результатами ВЛК;
  • мають досвід служби та військово-облікову спеціальність, що відповідає посаді;
  • відповідають рівню військової освіти чи підготовки.
Перевагу надаватимуть тим, хто звільнився після 2015 року, учасникам бойових дій і фахівцям дефіцитних спеціальностей.

Як відбувається погодження

  1. Звернення до частини. Кандидат подає заяву до військової частини, після чого командир інформує ТЦК та СП про потребу в медогляді.
  2. Висновок ВЛК. У разі позитивного результату командир готує клопотання до Головного управління персоналу Генштабу.
  3. Рішення Генштабу. Після погодження кандидатури формується список, що є підставою для укладення контракту.
  4. Оформлення справи.

Які документи потрібні

Для укладення контракту необхідно подати:
  • довідку МВС про відсутність або наявність судимості;
  • копії військово-облікового документа;
  • документи про освіту;
  • за наявності — підтвердження участі в бойових діях, поранень чи нагород;
  • згоду на обробку персональних даних.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.
29 липня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
За матеріалами:
РБК-Україна
Payment systems