«Контракт 60+»: у ЗСУ пояснили алгоритм дій для добровольців

В Україні офіційно дозволили контрактну службу з 60 років. Це доповнення до вже відомих проєктів «Контракт 18−24», «Лінія дронів» і «Контракт 18−24: дрони». Громадяни від 60 років можуть підписати контракт на час дії воєнного стану. Кандидати проходять військово-лікарську комісію (ВЛК) і після цього можуть служити переважно на небойових посадах у солдатському, сержантському чи старшинському складі. За наявності відповідної підготовки можливе й призначення на офіцерські посади.

Про це розповів офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель у коментарі РБК-Україна

Хто може подати заявку

До «Контракту 60+» приймаються громадяни віком від 60 років, які:

визнані придатними до служби за результатами ВЛК;

мають досвід служби та військово-облікову спеціальність, що відповідає посаді;

відповідають рівню військової освіти чи підготовки.

Перевагу надаватимуть тим, хто звільнився після 2015 року, учасникам бойових дій і фахівцям дефіцитних спеціальностей.

Як відбувається погодження

Звернення до частини. Кандидат подає заяву до військової частини, після чого командир інформує ТЦК та СП про потребу в медогляді. Висновок ВЛК. У разі позитивного результату командир готує клопотання до Головного управління персоналу Генштабу. Рішення Генштабу. Після погодження кандидатури формується список, що є підставою для укладення контракту. Оформлення справи.

Які документи потрібні

Для укладення контракту необхідно подати:

довідку МВС про відсутність або наявність судимості;

копії військово-облікового документа;

документи про освіту;

за наявності — підтвердження участі в бойових діях, поранень чи нагород;

згоду на обробку персональних даних.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.

29 липня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

