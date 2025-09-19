Мінімальні зарплати в Європі у 2025 році
Більшість українців у Європі працює не за фахом, часто через посередників і на тимчасових умовах, отримуючи мінімальну оплату. Досвід працівників показує, що крім вищих доходів, робота в Європі переважно забезпечує офіційне оформлення та дотримання трудових норм, проте іноді супроводжується дискримінацією та складними умовами праці.
Майже половина працівників обіймає посади нижчого рівня, ніж мали в Україні.
Українці за кордоном часто влаштовуються на роботу, що не вимагає високої кваліфікації або вільного володіння мовою, як-от водії, будівельники, покоївки, прибиральники, працівники складів, виробництва, сфери громадського харчування — це найпопулярніші професії.
Їхні зарплати, як правило, на рівні мінімальної або трохи вище. Водночас висококваліфіковані фахівці (особливо в IT та медицині) можуть розраховувати на значно вищі доходи.
У більшості країн ЄС мінімальна заробітна плата законодавчо встановлюється державою. За даними Eurostat, станом на липень 2025 року щомісячна мінімальна заробітна плата до відрахувань податків коливалася від 551 євро в Болгарії до 2704 євро в Люксембурзі.
Якщо врахувати країни-кандидати на вступ до ЄС, то в Україні найнижча мінімальна заробітна плата — лише 8 тис. грн (164 євро).
Мінімальна зарплата в Європі
|Країна
|Мінімальна зарплата, євро
|Люксембург
|2704
|Ірландія
|2282
|Нідерланди
|2246
|Німеччина
|2161
|Бельгія
|2112
|Франція
|1802
|Іспанія
|1381
|Словенія
|1278
|Польща
|1100
|Литва
|1038
|Греція
|1027
|Португалія
|1015
|Кіпр
|~1000
|Хорватія
|970
|Мальта
|961
|Естонія
|886
|Чехія
|841
|Словаччина
|816
|Румунія
|797
|Латвія
|740
|Угорщина
|727
|Чорногорія
|670
|Сербія
|618
|Північна Македонія
|584
|Туреччина
|558
|Болгарія
|551
|Албанія
|408
|Молдова
|285
|Україна
|164
Де платять найбільше та які спеціальності зараз найбільш популярні, розповідаємо в статті:
🔎 Зарплати українців у Європі: скільки отримують
Нагадаємо, згідно з даними, опублікованими Євростатом, у другому кварталі 2025 року рівень вакансій у єврозоні становив 2,2%, що менше ніж 2,4% у першому кварталі 2025 року. Серед держав-членів Євросоюзу найвищі показники вакансій у другому кварталі 2025 року були зафіксовані: в Нідерландах (4,2%); Бельгії (3,9%); Австрії (3,4%); на Кіпрі (3,3%); на Мальті (3,2%). Найнижчі показники: в Румунії (0,6%); Іспанії (0,8%); Польщі (по 0,8%); Болгарії (0,9%).
Люди в Південній Європі все більше повідомляють про більше занепокоєння щодо отримання справедливої заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду, тоді як працівники в скандинавських країнах менше стурбовані цим, пише Еuronews. Однак дві третини (67%) людей у ЄС стурбовані тим, що не отримують справедливої заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду.
Поділитися новиною
Також за темою
Мінімальні зарплати в Європі у 2025 році
Як оформити новий закордонний паспорт замість втраченого
79% агрокомпаній вже підняли зарплати своїм працівникам
Скільки отримують українці в Європі: які умови та ставлення (приклади з життя)
У Нідерландах пропонують, щоб українські чоловіки з роботою самостійно забезпечували себе житлом
«Контракт 60+»: у ЗСУ пояснили алгоритм дій для добровольців