Мінімальні зарплати в Європі у 2025 році

Більшість українців у Європі працює не за фахом, часто через посередників і на тимчасових умовах, отримуючи мінімальну оплату. Досвід працівників показує, що крім вищих доходів, робота в Європі переважно забезпечує офіційне оформлення та дотримання трудових норм, проте іноді супроводжується дискримінацією та складними умовами праці.

Майже половина працівників обіймає посади нижчого рівня, ніж мали в Україні.

Українці за кордоном часто влаштовуються на роботу, що не вимагає високої кваліфікації або вільного володіння мовою, як-от водії, будівельники, покоївки, прибиральники, працівники складів, виробництва, сфери громадського харчування — це найпопулярніші професії.

Їхні зарплати, як правило, на рівні мінімальної або трохи вище. Водночас висококваліфіковані фахівці (особливо в IT та медицині) можуть розраховувати на значно вищі доходи.

У більшості країн ЄС мінімальна заробітна плата законодавчо встановлюється державою. За даними Eurostat, станом на липень 2025 року щомісячна мінімальна заробітна плата до відрахувань податків коливалася від 551 євро в Болгарії до 2704 євро в Люксембурзі.

Якщо врахувати країни-кандидати на вступ до ЄС, то в Україні найнижча мінімальна заробітна плата — лише 8 тис. грн (164 євро).

Мінімальна зарплата в Європі

Країна Мінімальна зарплата, євро Люксембург 2704 Ірландія 2282 Нідерланди 2246 Німеччина 2161 Бельгія 2112 Франція 1802 Іспанія 1381 Словенія 1278 Польща 1100 Литва 1038 Греція 1027 Португалія 1015 Кіпр ~1000 Хорватія 970 Мальта 961 Естонія 886 Чехія 841 Словаччина 816 Румунія 797 Латвія 740 Угорщина 727 Чорногорія 670 Сербія 618 Північна Македонія 584 Туреччина 558 Болгарія 551 Албанія 408 Молдова 285 Україна 164

Де платять найбільше та які спеціальності зараз найбільш популярні, розповідаємо в статті:

Нагадаємо, згідно з даними, опублікованими Євростатом, у другому кварталі 2025 року рівень вакансій у єврозоні становив 2,2%, що менше ніж 2,4% у першому кварталі 2025 року. Серед держав-членів Євросоюзу найвищі показники вакансій у другому кварталі 2025 року були зафіксовані: в Нідерландах (4,2%); Бельгії (3,9%); Австрії (3,4%); на Кіпрі (3,3%); на Мальті (3,2%). Найнижчі показники: в Румунії (0,6%); Іспанії (0,8%); Польщі (по 0,8%); Болгарії (0,9%).

Люди в Південній Європі все більше повідомляють про більше занепокоєння щодо отримання справедливої ​​заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду, тоді як працівники в скандинавських країнах менше стурбовані цим, пише Еuronews. Однак дві третини (67%) людей у ​​ЄС стурбовані тим, що не отримують справедливої ​​заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду.

