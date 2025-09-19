0 800 307 555
Мінімальні зарплати в Європі у 2025 році

Мінімальні зарплати в Європі у 2025 році
Мінімальні зарплати в Європі у 2025 році
Більшість українців у Європі працює не за фахом, часто через посередників і на тимчасових умовах, отримуючи мінімальну оплату. Досвід працівників показує, що крім вищих доходів, робота в Європі переважно забезпечує офіційне оформлення та дотримання трудових норм, проте іноді супроводжується дискримінацією та складними умовами праці.
Майже половина працівників обіймає посади нижчого рівня, ніж мали в Україні.
Українці за кордоном часто влаштовуються на роботу, що не вимагає високої кваліфікації або вільного володіння мовою, як-от водії, будівельники, покоївки, прибиральники, працівники складів, виробництва, сфери громадського харчування — це найпопулярніші професії.
Їхні зарплати, як правило, на рівні мінімальної або трохи вище. Водночас висококваліфіковані фахівці (особливо в IT та медицині) можуть розраховувати на значно вищі доходи.
У більшості країн ЄС мінімальна заробітна плата законодавчо встановлюється державою. За даними Eurostat, станом на липень 2025 року щомісячна мінімальна заробітна плата до відрахувань податків коливалася від 551 євро в Болгарії до 2704 євро в Люксембурзі.
Якщо врахувати країни-кандидати на вступ до ЄС, то в Україні найнижча мінімальна заробітна плата — лише 8 тис. грн (164 євро).

Мінімальна зарплата в Європі

КраїнаМінімальна зарплата, євро
Люксембург2704
Ірландія2282
Нідерланди2246
Німеччина2161
Бельгія2112
Франція1802
Іспанія1381
Словенія1278
Польща1100
Литва1038
Греція1027
Португалія1015
Кіпр~1000
Хорватія970
Мальта961
Естонія886
Чехія841
Словаччина816
Румунія797
Латвія740
Угорщина727
Чорногорія670
Сербія618
Північна Македонія584
Туреччина558
Болгарія551
Албанія408
Молдова285
Україна164
Де платять найбільше та які спеціальності зараз найбільш популярні, розповідаємо в статті:

🔎 Зарплати українців у Європі: скільки отримують

Нагадаємо, згідно з даними, опублікованими Євростатом, у другому кварталі 2025 року рівень вакансій у єврозоні становив 2,2%, що менше ніж 2,4% у першому кварталі 2025 року. Серед держав-членів Євросоюзу найвищі показники вакансій у другому кварталі 2025 року були зафіксовані: в Нідерландах (4,2%); Бельгії (3,9%); Австрії (3,4%); на Кіпрі (3,3%); на Мальті (3,2%). Найнижчі показники: в Румунії (0,6%); Іспанії (0,8%); Польщі (по 0,8%); Болгарії (0,9%).
Люди в Південній Європі все більше повідомляють про більше занепокоєння щодо отримання справедливої ​​заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду, тоді як працівники в скандинавських країнах менше стурбовані цим, пише Еuronews. Однак дві третини (67%) людей у ​​ЄС стурбовані тим, що не отримують справедливої ​​заробітної плати на основі своїх навичок та досвіду.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
