Як оформити новий закордонний паспорт замість втраченого

Українцям пояснили, які документи треба додатково подавати в міграційну службу щоб оформити новий паспорт для виїзду за кордон замість втраченого.

Про це повідомляє Міграційна служба Дніпропетровської області.

Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого заявник звертається до працівника територіального органу чи підрозділу ДМС або уповноваженого суб’єкта та додатково подає документи:

заяву у довільній формі про втрату або викрадення паспорта;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, якщо паспорт викрали на території України.

Якщо паспорт втрачено чи викрадено в Україні у громадянина, який постійно проживає за кордоном, до ДМС треба подати:

документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (або його копія, якщо оригіналу немає);

інформацію про раніше видані документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

На підставі поданих документів оформлюють новий закордонний паспорт, а попередній документ визнається недійсним.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року вартість оформлення окремих біометричних документів складає:

паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1682 грн;

посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 грн;

посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 грн.

Українці можуть мати два чинних закордонних паспорти. Згідно з чинним законодавством, кожен громадянин України має право мати два чинних закордонних паспорта. Якщо, наприклад, людина подає документи на новий закордонний паспорт, при цьому старий є чинним, то вона має право залишити його. Виняток становить зміна прізвища — у цьому випадку залишити старий закордонний паспорт як чинний неможливо.

