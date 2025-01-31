У яких випадках можна мати два закордонних паспорти — пояснення міграційної служби Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

У яких випадках можна мати два закордонних паспорти — пояснення міграційної служби

Українці можуть мати два чинних закордонних паспорти.

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України на сторінці у Facebook.

«Згідно з чинним законодавством, кожен громадянин України має право мати два чинних закордонних паспорта. Якщо, наприклад, людина подає документи на новий закордонний паспорт, при цьому старий є чинним, то вона має право залишити його», — сказано в повідомленні.

У яких випадках попередній (або один з попередніх) закордонний паспорт підлягає анулюванню:

закінчився термін його дії;

у разі зміни інформації.

«Крім цього, бувають випадки, коли старий паспорт для виїзду за кордон потрібен з певних причин. У цьому випадку анульований паспорт може не вилучатися за заявою особи, якій належить документ», — пояснюють у ДМС.

Виняток становить зміна прізвища — у цьому випадку залишити старий закордонний паспорт як чинний неможливо.

Читайте також Скільки українських паспортів видали за останні роки

Закордонний паспорт видається:

на чотири роки — особам, які не досягли 16-річного віку;

на десять років — особам, які досягли 16-річного віку.

Нагадаємо, вартість оформлення окремих біометричних документів змінився з 1 січня 2025 року:

паспорт громадянина України (ID-картка) вперше — безкоштовно;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів — 558 грн;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів — 928 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів — 1042 грн;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів — 1682 грн;

посвідка на постійне проживання в Україні — 1175 грн;

посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1080 грн.

Державне підприємство «Документ» видасть паспорти громадянам України, які давно чекають свої документи.

Допоможіть нам зробити контент ще кориснішим для вас! Finance.ua створив невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та інтереси при створенні матеріалів. Це займе лише кілька хвилин, але дозволить покращити наші тексти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.