Українцям за кордоном видадуть паспорти, які «застрягли» у ДП «Документ» — Верещук Сьогодні 15:33

Українцям за кордоном видадуть паспорти, які «застрягли» у ДП «Документ» — Верещук

Державне підприємство «Документ» видасть паспорти громадянам України, які давно чекають свої документи.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

За її словами, про це вчора президент України Володимир Зеленський говорив у Варшаві під час зустрічі з українською громадою.

«Лише в Польщі йдеться про понад 80 тисяч громадян, які давно чекають свої документи. Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі — всюди, де вони «застрягли», — вказано у дописі.

Раншіе стало відомо, що видача вже готових документів у закордонних філіях ДП «Документ» була фактично заблокована для чоловіків віком від 18 до 60 років. Під ці нововведення не потрапляли представники вразливих категорій: багатодітні батьки, люди з інвалідністю, а також представники професій, які потребують паспортів для робочих подорожей, такі як пілоти і моряки. Згодом паспорти почали видавати також чоловікам, які не підпадають під мобілізацію за віком, а саме — від 18 до 25 років.

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У жовтні 2024 року ДП «Документ» відновив видачу закордонних паспортів, щоправда чоловіки почали отримувати сповіщення, що забрати паспорт можна із наданням оновлених даних у «Резерв+».

У постанові від 16 серпня 2024 року Кабмін затвердив новий порядок видачі паспортів чоловікам призовного віку за кордоном, який є на сьогодні чинним. І з нього випливає, що військово-облікові документи мають перевіряти у тих, хто подав заявки на нові документи.

Радіо Свобода За матеріалами:

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