Зеленський підписав закон про внесення до реєстру призовників юнаків, яким виповнюється 17 років — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про внесення до реєстру призовників юнаків, яким виповнюється 17 років

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про внесення до реєстру призовників юнаків, яким виповнюється 17 років
Зеленський підписав закон про внесення до реєстру призовників юнаків, яким виповнюється 17 років
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4197-ІХ, згідно з яким щорічно з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів за допомогою електронного кабінету або особистого прибуття до ТЦК і СП.
Відповідна позначка з’явилася в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
Закон № 4197-IХ передбачає, що перед проходженням практичних занять базової загальновійськової підготовки громадяни проходять медичний огляд.
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Крім того, жінки, які придатні до проходження військової служби та виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників добровільно.
Також закон подовжує до 1 березня можливість взяття на облік військовослужбовців, які вчинили СЗЧ, і які добровільно прибули до військових частин. Таким особам командир протягом не більше 72 годин продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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