У Раді відповіли, чи можуть 17-річних хлопців оштрафувати за те, що не стали на облік — Finance.ua

У Раді відповіли, чи можуть 17-річних хлопців оштрафувати за те, що не стали на облік Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

У Раді відповіли, чи можуть 17-річних хлопців оштрафувати за те, що не стали на облік

В Україні 17-річних хлопців, які не стали на військовий облік вчасно, штрафуватимуть. Розмір штрафу становить 17 тисяч гривень.

Про це заявив нардеп, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський, повідомляє « Еспресо ».

«Якщо встановлено факт адміністративного правопорушення і немає обставин, які виключають притягнення до адміністративної відповідальності, таку особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності», — наголосив Веніславський, коментуючи можливість штрафів для 17-річних хлопців.

Він нагадав, що ті хлопці, яким цього року виповнюється 17 років, зобов’язані протягом першого півріччя стати на військовий облік призовників.

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При цьому, за його словами, Рада ухвалила закон, який дозволяє таким хлопцям стати на облік без візиту до ТЦК через електронні комунікації.

Нагадаємо, ще навесні в Україні всіх військовозобов’язаних і призовників зобов’язали оновити свої дані. Це можна було зробити після візиту до ТЦК, ЦНАПів або за допомогою застосунку «Резерв+».

У разі, якщо призовники і військовозобов’язані порушували правила військового обліку в особливий період, їм загрожував штраф у розмірі від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень.

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