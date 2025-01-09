50% «знижки» на штраф за неоновлення даних: Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт — Finance.ua

50% «знижки» на штраф за неоновлення даних: Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт Сьогодні 13:06 — Казна та Політика

50% «знижки» на штраф за неоновлення даних: Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт

Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроєкт № 12 093 , який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, що за не уточнення даних без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

Автори законопроєкту вказують, що у 2024 році понад 6 000 000 військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації. Реалізація закону не потребуватиме видатків бюджету, при цьому сплата штрафів наповнить бюджет.

Що пропонує законопроєкт

Документом пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП), зокрема:

надати можливість особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, подати заяву до ТЦК та СП, в якій самостійно повідомити про факт вчинення вказаного правопорушення та надання згоди на розгляд справи за її відсутності;

надати можливість особі, яка притягнута до адміністративної відповідальності, в порядку, передбаченому статтею 2799 КУпАП, упродовж 10 календарних днів з дня набрання постанови законної сили, добровільно оплатити 50% розміру накладеного штрафу.

Крім того, пропонується внести зміни до низки інших статей КУпАП задля приведення їх у відповідність до запропонованих законопроєктом положень.

Також передбачається удосконалення процедури розгляду в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 2101 КУпАП, та надання можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, добровільно сплатити 50% від мінімальної санкції статті шляхом самостійного звернення до ТЦК та СП через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста

Для чого це необхідно

Законопроєкт пропонує заохотити громадян самостійно звернутися до ТЦК, центри надання адміністративних послуг чи в кабінет призовника, військовозобов’язаного чи резервіста для уточнення своїх даних, щоб сплатити лише половину штрафу.

Очікується, що прийняття зазначених змін позитивно впливатиме на:

стимулювання військовозобов’язаних здійснити уточнення даних;

забезпечення наповнення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформацією щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян.

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