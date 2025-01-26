Скільки українських паспортів видали за останні роки — Finance.ua

Скільки українських паспортів видали за останні роки Сьогодні 16:03

Скільки українських паспортів видали за останні роки

Верховна Рада у першому читанні підтримала президентський законопроєкт, який дозволяє громадянам України мати паспорти інших країн. Документ передбачає можливість зберігати українське громадянство, навіть отримуючи іноземне. Іноземці, зокрема військові ЗСУ, зможуть отримати громадянство за спрощеною процедурою.

Про те, скільки паспортів України видано у 2019−2024 роках, а також скільки людей позбавили громадянства, розповідає «Слово і діло».

Скільки українських паспортів видано за останні роки

Найчастіше громадянство України надавали за правом народження.

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У 2019 році громадянство таким чином отримали 15 тисяч 563 особи, у 2020 році — 10 тисяч 681, у 2021 році — 11 тисяч 982, у 2022 році — 8 тисяч 461, у 2023 році — 9 тисяч 294, у 2024 році — 6 тисяч 785.

Громадянство України надається також за територіальним походженням: якщо заявник народився або постійно жив на території України до проголошення незалежності України, або народився/мешкав на територіях, що історично раніше належали до українських земель.

У 2019 році на цій підставі громадянство отримали 3,5 тисячі осіб, у 2020 році — 2 тисячі 671, у 2021 році — 2 тисячі 615, у 2022 році — 1 тисяча 193, у 2023 році — 1 тисяча 309, у 2024 році — 1 тисяча 98.

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Громадянство на підставі Угод про спрощений порядок отримали 94 особи у 2019 році, 79 — у 2020 році, 161 — у 2021 році, 114 — у 2022 році, 355 — у 2023 році, 245 — у 2024 році.

За указом президента у 2019 році громадянство України набули 1 тисяча 90 осіб. В 2020 році Володимир Зеленський дав громадянство 269 особам, в 2021 році — 40, в 2022 році — 219. У 2023 році лише одна особа отримала український паспорт за указом Зеленського, торік — 60.

Відновили громадянство України у 2019 році 12 особам, у 2020 році — 13, у 2021 році — 19, у 2022 році — двом, у 2023 році — 9, у 2024 році — 14.

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Ще одна підстава для набуття громадянства України: якщо дитину — іноземця або без громадянства — бере під опіку чи піклування громадянин України.

У 2019 році 717 дітей отримали громадянство на цій підставі, у 2020 році — 539, у 2021 році — 495, у 2022 році — 336, у 2023 році — 410, у 2024 році — 413.

Позбавлені громадянства України за указом президента 24 особи у 2019 році, 19 — у 2020 році, 5 — у 2021 році.

Під час повномасштабної війни Зеленський позбавив громадянства 16 осіб у 2022 році, 14 — у 2023-му, 10 — у 2024-му.

Серед позбавлених громадянства — народні депутати, які отримали підозру у державній зраді та які мають російський паспорт.

Довідка Finance.ua:

у листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, заявив, що Україна потребує інститут множинного громадянства;

7 серпня 2024 року президент подав до Верховної Ради проєкт Закону № 11 469 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України, яким пропонується введення інституту множинного громадянства в Україні;

у січні 2024 року Зеленський зареєстрував законопроєкт № 10 425, який передбачає введення інституту множинного громадянства. Законопроєкт дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, окрім громадян рф, а також іноземним добровольцям. Документ досі не розглянули;

у грудні 2024 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 11 469, який передбачає введення інституту множинного громадянства в Україні.

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