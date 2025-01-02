Основні зміни, які відбулися в ЄС у 2024 році: перевірки на кордоні та нові правила громадянства — Finance.ua

Основні зміни, які відбулися в ЄС у 2024 році: перевірки на кордоні та нові правила громадянства Сьогодні 08:30

Основні зміни, які відбулися в ЄС у 2024 році: перевірки на кордоні та нові правила громадянства

2024 рік приніс багато подій у Шенгенську зону та запам’ятається низкою прийнятих рішень, які торкнулися як громадян ЄС, так і іноземних громадян.

Від запровадження внутрішнього прикордонного контролю та його продовження до підвищення плати за шенгенські візи 2024 рік став роком зрушень.

Про події, які відбулися 2024 року пише Schengen.News.

Кілька країн ЄС запровадили та продовжили контроль на внутрішніх кордонах

Однією з найбільш значущих змін, які відбулися в Шенгенської зоні цього року, є запровадження та продовження контролю на внутрішніх кордонах низкою держав-членів.

16 вересня 2024 року Німеччина запровадила контроль на внутрішньому сухопутному кордоні з усіма сусідніми державами-членами Шенгенської зони після того, як з червня цей захід діяв лише для деяких країн. Запроваджуючи контроль на всіх своїх кордонах, влада Німеччини заявила, що хоче захистити національну безпеку та запобігти нелегальній міграції в країну.

Контроль на сухопутному кордоні Німеччини буде діяти протягом шести місяців до березня 2025 року. Проте влада не виключає можливості продовження цього заходу, якщо ситуація не покращиться.

Подібним чином Нідерланди також запровадили перевірки на кордоні з двома сусідніми країнами Шенгенської зони — Бельгією та Німеччиною. Захід набув чинності 9 грудня 2024 року та діятиме протягом шести місяців.

Ті, хто перетинає кордон, не побачать особливих змін протягом цього часу, оскільки будуть лише стандартні перевірки випадково вибраних автомобілів.

Цього року Франція запровадила прикордонний контроль і з країнами Шенгенської угоди, з якими вона має спільний кордон. За допомогою цього заходу влада заявила, що вона прагне забезпечити національну безпеку та боротися з нелегальною міграцією.

Норвегія, Данія та Швеція також запровадили прикордонний контроль у 2024 році. Прикордонні заходи цих трьох країн більше не діють.

Крім того, деякі інші країни продовжили свій внутрішній прикордонний контроль цього року, крім того, що запровадили його раніше у 2024 році. Список країн-членів Шенгенської зони, які продовжили свої заходи, включає Словенію, Італію та Австрію.

У червні Словенія запровадила контроль на кордоні з Хорватією та Угорщиною, а нещодавно країна оголосила, що вирішила продовжити цей захід до червня 2025 року.

Італія також вирішила продовжити контроль на кордоні зі Словенією з 19 грудня, а Австрія продовжила перевірки з Угорщиною та Словенією.

ЄС збільшив плату за шенгенську візу

Ще одна важлива зміна цього року — підвищення плати за шенгенську візу. 11 червня 2024 року ЄС підвищив плату за шенгенські візи на 12,5%. Плата зросла майже для всіх абітурієнтів, включно з дітьми.

Після набуття чинності нових зборів дорослі особи, які подають документи на отримання шенгенської візи, повинні були заплатити 90 євро замість попереднього збору в 80 євро.

Що стосується дітей, то вартість шенгенської візи зросла з 40 до 45 євро.

Плата також була збільшена для заявників з країн, які відмовилися співпрацювати з владою ЄС щодо реадмісії своїх громадян, які нелегально залишаються в блоці. Плату для цієї групи заявників було підвищено до 135 або 180 євро, залежно від країни походження.

У той час як збір змінився майже для всіх іноземців, ціни залишилися незмінними для громадян країн, які мають угоди про спрощення візового режиму з ЄС. Більше того, нові зміни не торкаються категорій, звільнених від сплати візового збору.

Запуск системи в’їзду/виїзду перенесли

ЄС мав намір запустити систему в’їзду/виїзду (EES) 10 листопада 2024 року. Однак через деякі проблеми та неготовність, висловлені деякими державами-членами, її запуск було відкладено на 2025 рік.

ЄС офіційно прибрав 10 листопада зі списку на початку жовтня. Тоді комісар із внутрішніх справ Ільва Йоханссон заявила, що ЄС працюватиме над новим графіком. Водночас вона зазначила, що в якості альтернативи ЄС розглядає поетапний запуск ЄЕС.

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Комісія ЄС вже внесла пропозицію щодо поступового початку роботи ЄЕС протягом шести місяців. Цей підхід має на меті дозволити державам-членам переконатися, що система працює безперебійно та безпечно з першого дня.

Що це дає

EES, запуск якої кілька разів відкладався, є автоматизованою ІТ-системою, яка замінить ручне проставлення штампів у паспорті та модернізує зовнішні кордони ЄС.

Щойно система буде запущена, усі іноземці, незалежно від того, мають вони право на безвізовий в’їзд до ЄС чи ні, повинні будуть зареєструватися, надавши свої біометричні дані: відбитки пальців і зображення обличчя — та деяку іншу інформацію.

Зібрані дані зберігатимуться в базі даних протягом трьох років, і ця інформація буде використовуватися владою для відстеження іноземців, які в’їжджають і виїжджають з ЄС.

Дані також використовуватимуться для запобігання нелегальній міграції, виявлення тих, хто перебуває в блоці, і ідентифікації людей, які використовують підроблені особи, серед іншого.

У Німеччині набув чинності новий закон про громадянство

Новий закон про громадянство Німеччини набув чинності 27 червня 2024 року, ознаменувавши важливу зміну.

Новий закон про громадянство Німеччини містить десять ключових пунктів, які мають на меті спростити іноземцям отримання паспорта країни.

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Одним із найважливіших моментів є те, що за новим законом Німеччина тепер пропонує іноземцям можливість мати декілька громадянств. Це означає, що іноземці, які проживають у Німеччині та подають заяву на отримання громадянства, не повинні відмовлятися від свого попереднього громадянства, коли вони стають громадянами Німеччини.

Ще одна перевага нового закону в тому, що він дозволяє іноземцям швидше отримати громадянство. Відповідно до прискореної процедури, з моменту набрання чинності новим законом іноземці мають право подати заяву на німецьке громадянство після п’яти років легального проживання в країні замість попередніх восьми років.

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