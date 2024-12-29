Скільки отримують пенсіонери в Україні, США та країнах ЄС: порівняння — Finance.ua

Скільки отримують пенсіонери в Україні, США та країнах ЄС: порівняння Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Скільки отримують пенсіонери в Україні, США та країнах ЄС: порівняння

Більшість пенсіонерів в Україні не можуть похвалитись великими виплатами від держави. В США та країнах ЄС рівень життя вищий, отже, і пенсіонери повинні бути більш захищеними та отримувати значно більші виплати.

Новини.LIVE порівняли розмір середньої пенсії, яку отримують в Україні та країнах ЄС та США, та розповідають де пенсіонерам живеться краще.

Пенсії в Україні

Розмір пенсії в Україні залежить від кількох факторів, включаючи страховий стаж, рівень доходу за весь період трудової діяльності та сплату внесків до Пенсійного фонду. Це регулюється Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

У 2024 році право на отримання пенсії за віком надається громадянам зі стажем не менше 31 року. Якщо у 60 років необхідний стаж відсутній, пенсія може бути призначена пізніше: у 63 роки за наявності стажу від 21 року та у 65 років за стажу від 15 років. Щорічно мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років збільшується на один рік та досягне 35 років до 2028 року.

Для розрахунку пенсії використовується коефіцієнт страхового стажу, який множиться на розмір заробітку, що обліковується для обчислення пенсії.

За даними Пенсійного фонду України, за перше півріччя 2024 року середній розмір пенсії в країні зріс на 8%, або на 431,37 грн, склавши 5 816,62 грн (132,73 євро) порівняно з 5 385,25 грн раніше. Найнижчий середній розмір пенсії зафіксований у Тернопільській області — 4 436,41 грн, а найвищий — у Київській області, де він становить 7 940,27 грн.

Пенсії у Німеччині

Громадяни Німеччини можуть виходити на пенсію з 67 років. Пенсійна система цієї країни передбачає державні пенсії, а також приватні, які можуть фінансуватись роботодавцями, підтримуватись державою або оплачуватись самостійно. Для отримання державної пенсії необхідно сплачувати внески щонайменше за 5 років.

Ставка пенсійних внесків у Німеччині складає 18,6% від заробітної плати. Роботодавець та співробітник оплачують цю суму порівну — по 9,3%. Пенсійна система працює за розподільчим принципом, де внески нинішніх працівників йдуть на виплату пенсій чинним пенсіонерам. Ці кошти не накопичуються у вигляді заощаджень, а відразу перерозподіляються. Держава також виділяє із бюджету близько 100 мільярдів євро щорічно, що покриває до 24% загальних видатків на пенсії.

Втім, у Німеччині роботодавці беруть активну участь у формуванні додаткових накопичень для своїх співробітників. Понад 45% працівників у Німеччині мають додаткове пенсійне страхування, оформлене через роботодавця.

Розмір середньої пенсії у Німеччині становить 1538 євро на місяць.

Пенсії у Франції

Державна пенсія Франції або l’Assurance Retraite є обов’язковою, що означає, що всі працівники повинні сплачувати внески до пенсійного фонду. Французька пенсійна схема складається з двох частин, обидві з яких є обов’язковими та встановлюються державою):

Régime de base: це базова державна пенсія, яка розраховується на основі того, скільки кварталів (триместрів) ви пропрацювали та заплатили соціальних внесків у Франції.

R égime complémentaire: це додаткова пенсія, заснована на системі балів, яка варіюється залежно від типу роботи, що ви виконуєте, і вашої заробітної плати.

Французькі пенсійні внески розраховуються за триместрами (щоквартально). Кожен триместр, який робітник працює у Франції та сплачує внески, враховується у загальній кількості триместрів. У рамках чинної системи розмір пенсії буде залежати від цієї кількості триместрів, а також від вашої середньої зарплати за все ваше трудове життя.

Щоб отримати повну державну пенсію у Франції, вам потрібно буде пропрацювати не менше 40 років у Франції, сплачуючи пенсійні внески за повні чотири триместри на рік.

Мінімальний вік виходу на пенсію у Франції становить 62 роки, проте вік отримання права на повну пенсію становить 67 років (для осіб, які народилися 1955 року або пізніше). Якщо ви хочете вийти на пенсію 62 роки (мінімальний пенсійний вік) з повною пенсією, ви повинні вже накопичити необхідну кількість триместрів.

Середня пенсія у Франції становить близько 1400 євро на місяць.

Пенсії у Великій Британії

У Сполученому Королівстві передбачено три основні категорії пенсій: державну, трудову та приватну.

Державна пенсія є регулярними виплатами від уряду, які фінансуються шляхом внесків національного страхування (National Insurance). Розмір пенсії залежить від кількості років, протягом яких громадянин сплачував внески, або відрахувань держави за періоди безробіття, отримання допомоги з догляду за дітьми до 12 років або за хворими. Якщо стаж внесків менший за потрібний, розмір пенсії розраховується пропорційно до відпрацьованих років.

У Великій Британії на пенсію виходять у 66 років. Втім, у період з 2026 до 2028 року вік виходу на державну пенсію планується підвищити з 66 до 67 років.

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Трудова пенсія створюється роботодавцем, який зобов’язаний зареєструвати своїх працівників у пенсійній схемі та робити внески. Цей процес називається «автоматичним включенням». Роботодавець зобов’язаний включити до схеми будь-якого працівника, який:

працює на території Великої Британії;

старше 22 років, але молодший за вік виходу на державну пенсію;

отримує зарплату від 10 тисяч фунтів на рік;

не перебуває в іншій пенсійній програмі.

Приватна пенсія — це можливість самостійно відкрити пенсійний рахунок у недержавного провайдера. Цей варіант обирають фрілансери та самозайняті, які не мають доступу до трудової пенсійної схеми. Внески до приватної пенсії вносяться з власних коштів, проте заявник також може скористатися податковими пільгами, які дозволяють частково повернути раніше сплачений прибутковий податок.

Середня пенсія у Великій Британії становить приблизно 13 884 фунтів стерлінгів на рік. Це дорівнює 1 157 фунтам (1395,77 євро) на місяць.

Пенсії в США

Пенсійна система США є складною структурою, що складається з державних виплат і накопичувальної частини. Накопичувальна пенсія формується шляхом:

відрахувань роботодавця;

виплат із державних фондів для держслужбовців;

особистих заощаджень пенсіонера, які можуть зберігатися на спеціальних рахунках або інвестуватись у цінні папери під управлінням фондів.

Ці види пенсійних накопичень звільнено від оподаткування. Військові мають доступ до окремих фондів, що часто дозволяє їм отримувати одразу три види пенсій.

Вік виходу пенсію США становить 67 років. Однак можливий і достроковий вихід — починаючи з 62 років. У цьому випадку пенсійні виплати знижуються до 70−80% від нарахованої суми, залежно від віку та місця роботи.

Для дострокового виходу на пенсію потрібно подати заяву із зазначенням причини. Навпаки, пізній вихід на пенсію дозволяє збільшити щомісячні виплати на 24%.

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Крім того, важливим джерелом накопичення пенсії є особисті пенсійні рахунки та накопичувальні фонди. Ці фонди можуть бути як приватними, так і державними. Внески до них звільняються від податків. При цьому кошти з таких фондів можна зняти будь-якої миті, але якщо це відбувається до досягнення пенсійного віку, стягується податок.

Роботодавці у США також беруть активну участь у формуванні накопичень. Перекази працівників у пенсійні фонди вигідні компаніям, оскільки допомагають знизити податкове навантаження. Розмір відрахувань від роботодавця варіюється від 10% до 50% і більше від зарплати, залежно від політики компанії.

Середня пенсія у США становить приблизно 1 476 доларів (1405,83 євро) на місяць.

Пенсії у Польщі

У Польщі пенсійний вік встановлено на рівні 60 років для жінок та 65 років для чоловіків. Ці вікові рамки фіксовані та дозволяють громадянам виходити на пенсію та отримувати відповідні виплати. Однак для цього необхідно мати мінімальний трудовий стаж: 20 років для жінок та 25 років для чоловіків. Стаж включає періоди офіційної трудової діяльності, за які провадилися страхові відрахування до пенсійного фонду.

Основою пенсійної системи Польщі є державний пенсійний фонд ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Працівники щомісяця перераховують до цього фонду 12% своєї заробітної плати. Виплати із ZUS фінансуються через державний фонд соціального страхування, який забезпечує базову пенсію для всіх учасників системи.

Додатково у Польщі функціонують приватні пенсійні фонди. До них надходить 7,8% заробітної плати працівника. Ці фонди використовують кошти на інвестування в цінні папери та інші активи, допомагаючи накопичувати додаткові кошти до основної пенсії. Працівники мають право самостійно обирати приватний пенсійний фонд. Для ще більшого фінансового забезпечення на пенсії громадяни можуть відкрити індивідуальні пенсійні рахунки у банках та самостійно формувати додаткові накопичення.

Середня пенсія у Польщі становить приблизно 3 516,95 злотих (826,13 євро) на місяць.

Порівняння пенсій в Україні, США та країнах ЄС

Країна Середня пенсія в євро Різниця з пенсією в Україні Україна 132,73 Німеччина 1538 +1059% Франція 1400 +955% Великобританія 1395,77 +925% Польща 826,13 +522% США 1405,83 +959%

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