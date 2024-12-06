Міжнародні пенсії: кому з пенсіонерів потрібно пройти щорічну ідентифікацію в ПФУ — Finance.ua

Міжнародні пенсії: кому з пенсіонерів потрібно пройти щорічну ідентифікацію в ПФУ
Пенсіонери, які проживають за кордоном, мають до 31 грудня пройти щорічну ідентифікацію в Пенсійному фонді Україні.
Про це нагадує пресслужба фонду.
Україна уклала низку міжнародних договорів з питань соціального (пенсійного) забезпечення, якими регулюється, зокрема, порядок виплати пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання за кордон.
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За пропорційним принципом укладено договори з Королівством Іспанія, Латвійською Республікою, Словацькою Республікою, Литовською Республікою, Чеською Республікою, Республікою Болгарія, Португальською Республікою, Естонською Республікою, Республікою Польща.
«Це значить, що кожна з цих держав призначає та виплачує пенсію за страховий стаж, набутий на своїй території. Страховий стаж, отриманий на території іншої договірної держави, враховується лише для визначення права на пенсію», — уточнюють у Пенсійному фонді.
Виплата таких пенсій здійснюється щоквартально шляхом переказу на особові рахунки пенсіонерів, відкриті в банках країн проживання, або через компетентний орган договірної держави.
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Пенсіонери, які отримують пенсійну виплату через компетентний орган договірної держави, проходять ідентифікацію в цих органах. А пенсіонерам, які одержують виплату на банківський рахунок та проживають у Королівстві Іспанії, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Республіці Болгарія, Португальській Республіці, Республіці Польща, потрібно щороку до 31 грудня надсилати до Пенсійного фонду України заповнений і офіційно засвідчений документ «Підтвердження факту, що особа є живою».
Зразки заяв про підтвердження знаходження особи в живих розміщено на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України за посиланням.
Довідка Finance.ua:
- Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт про пенсійну реформу. Документ представлений для обговорення на сайті СПО об’єднань профспілок;
- у системі пенсійного забезпечення України передбачена спеціальна підтримка для громадян, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього трудового стажу для отримання звичайної пенсії;
- у березні 2025 року відбудеться підвищення пенсій на рівень інфляції, що частково покриє рівень зростання споживчих цін.
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