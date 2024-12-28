В ЄС набрала чинності заборона на гаджети без USB-C: що це значить — Finance.ua

В ЄС набрала чинності заборона на гаджети без USB-C: що це значить Сьогодні 16:12

В ЄС набрала чинності заборона на гаджети без USB-C: що це значить

З 28 грудня в ЄС набуває чинності директива 2022/2380, затверджена в ЄС у жовтні 2022 року. Згідно з документом, усі радіофіковані ґаджети мають живитися через USB-C, підтримувати швидку зарядку та супроводжуватися новими позначеннями.

Також обмежується базова комплектація пристроїв блоками живлення. Ініціатива спрямована на зниження обсягу електронного сміття, економію під час купівлі новинок, а також на прояснення ситуації зі швидкою зарядкою.

Що варто знати

Поки важко сказати, як і у що виллються докладені зусилля, особливо з урахуванням різних підходів до втілення директиви в країнах, що входять до Європейського союзу, проте в підсумку користувачам повинно стати легше орієнтуватися в зарядних пристроях, яких на сьогодні у кожного стає дедалі більше і більше.

Важливо відзначити, що продажі пристроїв без живлення через USB-C зберігатимуться доти, доки в роздрібного продавця залишатиметься запас продукції. Це не заборонено, але поповнити запаси таких вже буде не можна. Компанія Apple, навпаки, вже почала вилучати з продажу смартфони, які використовують її власний порт Lightning. Таке помічено у Швейцарії і, можливо, відзавтра почне відбуватися в інших країнах союзу.

Також слід пояснити, що директива EC вимагає живлення через порт USB-C для всіх гаджетів, які можуть приймати та передавати радіосигнали. Живлення і зарядка повинні здійснювати по кабелю і вимагати не більше 100 Вт. Це цілий спектр пристроїв від навушників до камер спостереження. Водночас дрони не підпадають під це розпорядження, як і винесені за дужки ноутбуки, які можуть поставлятися зі своїми роз’ємами для блоків живлення до 28 квітня 2026 року. Бездротові зарядки ця директива також не забороняє і не регламентує.

До самих зарядних блоків (блоків живлення) немає обов’язкових вимог мати порт USB-C. Такий має бути лише в складі пристрою. Це, до речі, не забороняє встановлювати в гаджети унікальні порти для живлення/зарядки, якщо виробник того забажає. Просто USB-C має бути в будь-якому разі і за потреби може використовуватися для живлення гаджета. Водночас відтепер забороняється нав’язувати громадянам купівлю блоку живлення в одній коробці з пристроєм (у стандартній комплектації).

Це також передбачає уніфікацію швидкої зарядки. У загальному випадку швидкою зарядкою буде вважатися все, що забезпечує передачу потужності понад 15 Вт (понад 5 В і 3 А). Понад цей поріг усі пристрої, що продаються відзавтра в ЄС, повинні підтримувати технологію USB Power Delivery (USB PD). Про це має повідомлятися на пакуванні гаджета, а також мають бути вказівки на мінімально можливу і максимальну потужність живлення, яке може сприйняти пристрій і при цьому заряджатися.

На пакуванні обов’язково мають бути піктограми, що інформують про наявність або відсутність в пакуванні з гаджетом окремого блоку живлення, про підтримку USB PD і діапазон допустимих потужностей живлення.

itechua За матеріалами:

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