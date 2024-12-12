Перекази від 10 євро: іспанські банки будуть звітувати перед податковою службою — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Перекази від 10 євро: іспанські банки будуть звітувати перед податковою службою

Особисті фінанси
223
Перекази від 10 євро: іспанські банки будуть звітувати перед податковою службою
Перекази від 10 євро: іспанські банки будуть звітувати перед податковою службою
Іспанські банки будуть звітувати перед податковою службою про всі перекази через Bizum, включно з найменшими сумами, для запобігання ухиленню від сплати податків.
Про це пишуть ЗМІ Іспанії.
Новим Королівським указом скасовується ліміт у 3000 євро, тож тепер під контроль підпадають навіть перекази від 10 євро.
Крім того, банки зобов’язані надавати дані про операції з кредитними й дебетовими картками, якщо загальна сума річних транзакцій перевищує 25 000 євро.
Місце для вашої реклами
Нещодавно ми писали, в Іспанії пенсіонери рідко залишаються працювати. За даними Євростату (2023 рік), у ЄС близько 13% пенсіонерів продовжують працювати. Проте в Іспанії цей показник майже найнижчий — лише 4,9%.

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали щодо податків в Іспанії:
  • податок на додану вартість — 21%;
  • податок на прибуток (юридичні особи) — 25%;
  • податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) до 12,45 тис. євро — 9,5%, від 12,45 тис. до 20,2 тис. євро — 12%, від 20,2 тис. до 35,2 тис. євро — 15%, від 25,2 тис. євро до 60 тис. євро — 18,5%, від 60 тис. до 300 тис. євро — 22,5%, понад 30 тис. євро — 24,5%, для нерезидентів 24%.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.