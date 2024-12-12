Перекази від 10 євро: іспанські банки будуть звітувати перед податковою службою — Finance.ua

Перекази від 10 євро: іспанські банки будуть звітувати перед податковою службою Сьогодні 18:14 — Особисті фінанси

Перекази від 10 євро: іспанські банки будуть звітувати перед податковою службою

Іспанські банки будуть звітувати перед податковою службою про всі перекази через Bizum, включно з найменшими сумами, для запобігання ухиленню від сплати податків.

Про це пишуть ЗМІ Іспанії.

Новим Королівським указом скасовується ліміт у 3000 євро, тож тепер під контроль підпадають навіть перекази від 10 євро.

Крім того, банки зобов’язані надавати дані про операції з кредитними й дебетовими картками, якщо загальна сума річних транзакцій перевищує 25 000 євро.

Нещодавно ми писали , в Іспанії пенсіонери рідко залишаються працювати. За даними Євростату (2023 рік), у ЄС близько 13% пенсіонерів продовжують працювати. Проте в Іспанії цей показник майже найнижчий — лише 4,9%.

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали щодо податків в Іспанії:

податок на додану вартість — 21%;

податок на прибуток (юридичні особи) — 25%;

податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) до 12,45 тис. євро — 9,5%, від 12,45 тис. до 20,2 тис. євро — 12%, від 20,2 тис. до 35,2 тис. євро — 15%, від 25,2 тис. євро до 60 тис. євро — 18,5%, від 60 тис. до 300 тис. євро — 22,5%, понад 30 тис. євро — 24,5%, для нерезидентів 24%.

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