Дональд Трамп заявив про припинення торговельних переговорів з Канадою

Президент США Дональд Трамп оголосив про припинення торгових переговорів із Канадою після того, як влада провінції Онтаріо сплатила показ у США реклами з критикою американських мит.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social

«Фонд Рональда Рейгана (40-го президента США — ред.) щойно оголосив, що Канада неправомірно використала рекламу, яка є фальшивою, у якій Рональд Рейган негативно висловлюється про мита», — написав Трамп

Він відзначив, що «вартість реклами становила 75 тис. доларів».

«Вони зробили це лише для того, щоб вплинути на рішення Верховного суду США та інших судів. Митні тарифи є надзвичайно важливими для національної безпеки та економіки США. Через таке обурливе поводження всі торгові переговори з Канадою цим повідомленням припиняються», — наголосив Трамп.

За інформацією The Hill , прем’єр-міністр Онтаріо Даг Форд, який неодноразово конфліктував із Трампом, оголосив про рекламну кампанію на початку цього місяця. У рекламі використано уривок із виступу Рейгана 1987 року, в якому він говорив про тарифи на імпорт з Японії та водночас попереджав, що тривалі торговельні суперечки шкодять споживачам.

«Високі тарифи неминуче призводять до відповідних заходів з боку іноземних країн та розпалювання запеклих торговельних війн. Потім трапляється найгірше: ринки скорочуються та руйнуються, підприємства й галузі промисловості закриваються, а мільйони людей втрачають роботу», — зазначає Рейган у рекламі, яка викликала незадоволення Трампа.

