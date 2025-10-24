День фінансів: коливання курсу, дешеві квартири, бізнес жінок Сьогодні 17:30

В п"ятницю, 23 жовтня, Finance.ua дослідив ключові способи інвестування в дорогоцінні метали в Україні та за кордоном, дізнався правові та податкові нюанси. Про це пишемо у статті:

НБУ переглянув прогноз і назвав головні ризики

У III кварталі економіка пожвавилася завдяки активним жнивам, стабільному споживчому попиту та покращенню ситуації в енергосекторі, але темпи залишатимуться стриманими через наслідки війни.

Також в Нацбанку пояснили коливання курсу останнім часом.

Голова НБУ Андрій Пишний висловився щодо підвищення податку на прибуток банків — деталі. При цьому він пояснив, коли в Україні може з’явитися е-гривня.

Водночас Голова НБУ повідив про вимогу МВФ девальвувати гривню.

Сума вкладів в банках перевищила 1,5 трильйона гривень

За дев’ять місяців 2025 року загальний приріст вкладів громадян склав 123,2 млрд грн, що є найбільшим приростом суми вкладів за останні три роки в аналогічних періодах.

Працювати довше

З наступного року в Україні набудуть чинності нові правила виходу на пенсію. Для отримання пенсії у 60 років потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для тих, хто не набрали мінімального стажу, передбачена соціальна допомога. Її розмір залежатиме від сукупного доходу сім’ї.

Індекс споживчих настроїв в Україні

«Найбільше зниження спостерігається у прогнозах щодо розвитку економіки країни, як на коротко-, так і на довгострокову перспективу. Це свідчить про зростання обережності споживачів у оцінках економічного майбутнього», — коментують аналітики Info Sapiens.

Жінки створюють бізнеси

В Україні жінки все активніше відкривають власну справу і розвивають бізнеси. Кожного місяця в ПриватБанку рахунки ФОП відкривають в середньому 8 тисяч жінок.

Хоча податкова виявила 3,5 тис. бізнесів із ознаками незадекларованої праці.

Де дешеві квартири

Осінь 2025 року принесла вторинному ринку житла кілька сюрпризів. Звичні лідери поступово втрачають свої позиції в сегменті інвестиційних однокімнатних квартир, натомість на передній план виходять менш очікувані міста.

Оренда житла у Києві: стало відомо, які райони приваблюють орендарів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.