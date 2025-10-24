0 800 307 555
День фінансів: коливання курсу, дешеві квартири, бізнес жінок

В п"ятницю, 23 жовтня, Finance.ua дослідив ключові способи інвестування в дорогоцінні метали в Україні та за кордоном, дізнався правові та податкові нюанси. Про це пишемо у статті:
Як купити дорогоцінні метали
НБУ переглянув прогноз і назвав головні ризики
У III кварталі економіка пожвавилася завдяки активним жнивам, стабільному споживчому попиту та покращенню ситуації в енергосекторі, але темпи залишатимуться стриманими через наслідки війни.
  • Також в Нацбанку пояснили коливання курсу останнім часом.
  • Голова НБУ Андрій Пишний висловився щодо підвищення податку на прибуток банків — деталі. При цьому він пояснив, коли в Україні може з’явитися е-гривня.
Сума вкладів в банках перевищила 1,5 трильйона гривень
За дев’ять місяців 2025 року загальний приріст вкладів громадян склав 123,2 млрд грн, що є найбільшим приростом суми вкладів за останні три роки в аналогічних періодах.
Працювати довше
З наступного року в Україні набудуть чинності нові правила виходу на пенсію. Для отримання пенсії у 60 років потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для тих, хто не набрали мінімального стажу, передбачена соціальна допомога. Її розмір залежатиме від сукупного доходу сім’ї.
Індекс споживчих настроїв в Україні
«Найбільше зниження спостерігається у прогнозах щодо розвитку економіки країни, як на коротко-, так і на довгострокову перспективу. Це свідчить про зростання обережності споживачів у оцінках економічного майбутнього», — коментують аналітики Info Sapiens.
Жінки створюють бізнеси
В Україні жінки все активніше відкривають власну справу і розвивають бізнеси. Кожного місяця в ПриватБанку рахунки ФОП відкривають в середньому 8 тисяч жінок.
Де дешеві квартири
Осінь 2025 року принесла вторинному ринку житла кілька сюрпризів. Звичні лідери поступово втрачають свої позиції в сегменті інвестиційних однокімнатних квартир, натомість на передній план виходять менш очікувані міста.
  • Оренда житла у Києві: стало відомо, які райони приваблюють орендарів.
За матеріалами:
Finance.ua
