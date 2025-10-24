0 800 307 555
Податкова виявила 3,5 тис. бізнесів із ознаками незадекларованої праці

Державна податкова служба повідомила, що за результатами аналізу податкової звітності за червень 2025 року виявила 3,5 тисячі суб’єктів господарювання, у яких кількість активних РРО/ПРРО більш ніж на дві одиниці перевищувала кількість офіційно оформлених працівників.
Усім цим платникам податків ДПС надіслала інформаційні повідомлення через Електронний кабінет. Податківці звернули увагу на можливі ознаки використання незадекларованої праці.
У результаті понад 1,7 тисячі підприємців усунули порушення.

Превентивна робота ДПС

ДПС наголошує, що регулярно проводить профілактичну та аналітичну роботу, спрямовану на запобігання порушенням податкового законодавства та скорочення тіньового сектору економіки.
У службі нагадали, що належне оформлення всіх працівників допоможе уникнути штрафів і сприятиме формуванню чесних конкурентних умов для бізнесу.
У податковій нагадали, що фактичні перевірки проводяться на основі ризикоорієнтованого підходу, відповідно до рішення РНБО про запровадження правових і організаційних заходів, які передбачають мораторій на безпідставні перевірки та втручання державних органів у діяльність бізнесу.
Finance.ua раніше писав, що Державна податкова служба працює над удосконаленням ризик-орієнтовного підходу до контролю, і увага зосереджена на суб’єктах господарювання з високим рівнем ризику.
Після запровадження мораторію у серпні кількість фактичних перевірок бізнесу скоротилася майже на третину порівняно з липнем. Податкова служба визначила близько 80 ризиків, які можуть стати підставою для перевірки. Головний принцип — «немає підстав, немає перевірки».
Payment systems