Уряд України скоротив кількість чиновників — Finance.ua

Уряд України скоротив кількість чиновників Сьогодні 16:29

Уряд України скоротив кількість чиновників

Кабінет міністрів ухвалив рішення про скорочення граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Постанова стосується шести відомств.

Про це свідчать дані постанови від 17 січня 2025 р. № 52

Уряд вніс зміни до постанови від 5 квітня 2014 р. № 85, якою встановлена гранична чисельність.

Зокрема, скорочується чисельність працівників таких територіальних органів:

Мін’юст — на 20 осіб до 13 252 осіб,

Держстат — на 20 осіб до 3939 осіб,

Укртрансбезпека — на 20 осіб до 7385 осіб,

Держгеокадастр — на 10 осіб до 4046 осіб,

Держпраці — на 10 осіб до 2103 осіб,

Держекоінспекція — на 10 осіб до 1531 осіб.

Чисельність працівників центрального апарату цих відомств залишається без змін.

Зарплата чиновників

Нагадаємо, у листопаді 2024 року середня зарплата в центральних держорганах становила 62 тис. гривень. Порівняно із січнем середня нарахована зарплата 21,7 тис. чиновників зросла на 61%.

За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет. У середньому його працівники отримують зарплату в 118,7 тис. гривень. У комітеті працює 268 осіб. Зарплата керівництва — одна з найвищих — 215,0 тис. гривень.

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