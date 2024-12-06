Найбільше працюють? Середня зарплата чиновників втричі перевищує середній рівень по Україні (де і скільки платять) — Finance.ua
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Найбільше працюють? Середня зарплата чиновників втричі перевищує середній рівень по Україні (де і скільки платять)

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Найбільше працюють? Середня зарплата чиновників втричі перевищує середній рівень по Україні (де і скільки платять)
Найбільше працюють? Середня зарплата чиновників втричі перевищує середній рівень по Україні (де і скільки платять)
Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади.
У жовтні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 57,5 тисяч гривень.
Про це повідомляє Мінфін.
У порівнянні з січнем зарплата зросла на 49%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.
Таким чином, зарплата чиновників більш ніж втричі перевищує середній рівень по України.
За даними ПФУ, у вересні зарплата становила 18 тисяч гривень.

Рейтинг із зарплат

За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет.
У середньому його працівники отримують зарплату у 113,7 тисяч гривень.
У комітеті працює 270 осіб. Зарплата керівництва одна з найвищих — 218,4 тисяч гривень.
У Міністерстві цифрової трансформації отримують на руки 88,5 тисяч гривень (198 осіб).
На третє місце вийшло Державне агентство розвитку туризму — 87,7 тисяч гривень (22 особи).
У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата 67,3 тисяч гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, — 680 осіб. Керівництву платять 103,4 тисяч гривень.

Кількість чиновників в Україні

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працювало 169 тисяч осіб.
Протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисяч осіб.
У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.
За матеріалами:
РБК-Україна
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