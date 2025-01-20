Україна під час війни вийшла на рекордний ВВП на душу населення, — Мінекономіки Сьогодні 09:01

Україна під час війни вийшла на рекордний ВВП на душу населення, — Мінекономіки

Економіка України попри війну продовжує відновлювальне зростання. За показником ВВП на душу населення перевищений довоєнний рівень.

Про це сказав заступник міністра економіки України Андрій Телюпа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву

За його словами, Мінекономіки оцінило зростання реального ВВП України у 2024 році становило 3,6%.

«Незважаючи на всі складні умови, на всі проблеми з енергією, з людським капіталом, ми зростаємо. Це, звісно, більш відновлювальне зростання після падіння 2022 року. Якщо дивитися на рівень ВВП за рівнем наявного населення, то ми зараз вийшли на рекордний ВВП на душу населення», — сказав Телюпа.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення — це економічний показник, що вимірює середній рівень виробництва товарів та послуг на одну людину в країні за певний період, зазвичай рік. Він розраховується як відношення загального ВВП країни до кількості її населення.

Цей показник дозволяє оцінити середній рівень добробуту населення країни і порівняти економічний розвиток між різними країнами або регіонами. Вищий ВВП на душу населення зазвичай свідчить про більш високий рівень життя.

включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацією країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік від Світового банку. Нагадаємо, Світовий банк, згідно із оприлюдненою класифікацією країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік від Світового банку.

Так, згідно з класифікацією, доходи України оцінені банком у $5070 на душу населення. Раніше, цей показник становив $4270.

Довідка Finance.ua:

У Мінекономіки заявляли, що середня зарплата штатних працівників в Україні за 2024 рік зросла на 20,3% до 20 985 гривень. Зростання реальних зарплат (з урахуванням інфляції) становило 13%.

За даними НБУ, реальні зарплати українців (з урахуванням інфляції) у ІІІ кварталі 2024 року перевищили довоєнний рівень на 7,2%.

Мінекономіки оцінило зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2024 році у 3,6%.

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