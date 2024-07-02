Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні — Finance.ua
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Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні

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Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні
Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні
Україна переведена в категорію країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацію країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік від Світового банку.
Доходи України оцінені банком у $5070 на душу населення.
Раніше Україна відносилась до категорії країн з доходом нижче середнього.

Про класифікацію

  • Група Світового банку відносить економіки світу до чотирьох груп доходів: низький, нижчий за середній, вищий за середній і високий.
  • Класифікації оновлюються щороку 1 липня з урахуванням валового національного доходу (ВНД) на душу населення за попередній календарний рік.
  • Класифікація доходів Світового банку спрямована на відображення рівня розвитку країни, спираючись на ВНД на душу населення як на широко доступний показник економічного потенціалу.
  • Світовий банк оприлюднив інфографіку, де показані економіки, що переходять до нових категорій доходів цього року.
Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні
Зокрема, цього року Україна, Алжир, Іран та Монголія перейшли з категорії країн з доходом нижче середнього до категорії країн з доходом вище середнього.

Чому це відбулося

Підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) поряд із скороченням чисельності населення, яке скоротилося більш ніж на 15% з початку вторгнення росії.
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Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги вітчизняного виробництва, що спричинило значне збільшення номінального ВНД на душу населення на 18,5%, повідомляє СБ. У той час як економіка України була значно ослаблена вторгненням росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), що підтримують зусилля України щодо відновлення після руйнувань.

Країни, що змінили категорію доходу

Також цього року три країни — Болгарія, Палау та росія ($14 250 на душу населення) — перейшли з категорії країн з рівнем доходу вищим за середній до категорії країн з високим рівнем доходу.
Економічна активність росії була зумовлена ​​значним зростанням військової активності в 2023 році, тоді як зростання також було зумовлене відновленням торгівлі (на 6,8%), фінансового сектора (на 8,7%) та будівництва (на 6,6%). Ці чинники призвели до зростання як реального (3,6%), і номінального (10,9%) ВВП, а ВНД рф на душу населення зріс на 11,2%.
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За матеріалами:
borgexpert
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