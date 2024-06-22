В Україні швидко зростають реальні доходи населення — Finance.ua

В Україні швидко зростають реальні доходи населення Сьогодні 17:17 — Казна та Політика

В Україні швидко зростають реальні доходи населення

В Україні номінальні доходи населення зростають досить швидко, й навіть реальні доходи, з огляду на невисоку інфляцію.

Про це повідомила директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова під час презентації Звіту про фінансову стабільність — червень 2024.

Вона повідомила, що на це впливає зниження безробіття та посиленню конкуренції роботодавців за працівників, а також збільшення виплат у бюджетних установах і грошового забезпечення військовослужбовців.

Зазначається, що середньомісячна зарплата у І кварталі 2024 року зросла на 22,5% порівняно із рівнем рік тому.

За словами Дадашової, це означає багато чого хорошого, позитивного для банківського сектору. Зокрема, це покращує попит споживчий, й відповідно поліпшує попит на споживчі позики.

«З огляду на те, що доходи залишаються високими та зростають, зокрема в категорії банківських клієнтів, то там проникнення кредитування до доходів досить низьке», — сказала Дадашова.

Вона зазначила, що це говорить про те, що є простір для нарощення банківських операцій та для подальшого кредитування.

Тобто для банківського бізнесу ситуація сприятлива. Крім того, ситуація для банків сприятлива через те, що ці доходи осідають на рахунках.

Залишається досить хорошим високий показник приросту депозитів та поточних рахунків до доходів, які отримує населення. Тобто немає проблем, які б банки фіксували в плані зниження зацікавленості до тримання своїх коштів саме в системі — це робить стабільним фондування.

Проте Дадашова зауважила, що будуть слідкувати далі, є певна невизначеність щодо перспектив.

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«Ця не визначеність транслюється в побоювання в інвестиції в довші активи, побоювання брати ринкову іпотеку, тобто є фактори, які стримують кредитування. Є фактори, які стримують й довші вклади, тобто та сама знову ж таки не визначеність. Але зараз ситуація краща ніж була, наприклад 6 місяців тому з точки боку ризиків для фінансової системи», — повідомила Дадашова.

При цьому підприємства й надалі відчувають брак кваліфікованих працівників: понад половина опитаних Мінекономіки та МОМ у лютому-березні роботодавців зазначає, що пошук працівників — головна складність діяльності.

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