Україна цьогоріч розраховує отримати $50 мільярдів доходів від заморожених активів рф — Свириденко — Finance.ua
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Україна цьогоріч розраховує отримати $50 мільярдів доходів від заморожених активів рф — Свириденко

Казна та Політика
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Україна цьогоріч розраховує отримати $50 мільярдів доходів від заморожених активів рф — Свириденко
Україна цьогоріч розраховує отримати $50 мільярдів доходів від заморожених активів рф — Свириденко
У Мінекономіки сподіваються, що Україна до кінця цього року отримає 50 млрд дол. прибутків від заморожених у Європейському Союзі російських активів.
Про це сказала міністерка економіки Юлія Свириденко.
«Сьогодні ми можемо планувати, як використовувати ці ресурси на пріоритетні потреби, зокрема у секторі безпеки та оборони. Сподіваємося, невдовзі буде напрацьований відповідний механізм, і ми отримаємо ці кошти до кінця цього року», — сказала Свириденко.
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За її словами, можливість використовувати прибутки від знерухомлених російських активів додасть більшої упевненості та забезпечить макроекономічну стабільність країні у 2025 році.
Нагадаємо, США готові надати Україні кредит на 50 млрд дол., який буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів, якщо ЄС продовжить санкції проти москви на невизначений термін.
За матеріалами:
Укрінформ
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