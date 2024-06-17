США вважають законним використовувати активи рф для підтримки України — Finance.ua

США вважають законним використовувати активи рф для підтримки України Сьогодні 10:32 — Казна та Політика

США вважають законним використовувати активи рф для підтримки України

Використовувати доходи від заморожених на Заході активів рф, щоб надавати підтримку Україні, законно. У цьому немає правових заперечень.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен, передає Deutsche Welle

Таким чином, американська чиновниця відреагувала на критику рішення G7 виділити Києву 50 млрд доларів під заставу цих доходів.

Джанет Йеллен зазначила, що самі по собі активи Центробанку рф, заморожені в західних країнах, залишаться недоторканими (мова йде про 260 млрд євро, більша частина з яких зберігається в європейському депозитарії Euroclear). При цьому росія не має права на відсотки від інвестування цих коштів, які щорічно становлять від 2,5 до 3,5 млрд євро.

«Отже жодної юридичної проблеми тут немає», — додала глава Мінфіну США.

Зазначимо, що минулого тижня російський диктатор володимир путін назвав план G7 «крадіжкою» та пригрозив, що це «не залишиться безкарним». У МЗС рф також пригрозили заходами у відповідь і додали, що використання заморожених російських активів для допомоги України є черговим ударом по міжнародному праву.

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