Коли Україна отримає перші 1,5 мільярда євро від доходів із росактивів: відповідь Єврокомісії — Finance.ua
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Коли Україна отримає перші 1,5 мільярда євро від доходів із росактивів: відповідь Єврокомісії

Казна та Політика
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Коли Україна отримає перші 1,5 мільярда євро від доходів із росактивів: відповідь Єврокомісії
Коли Україна отримає перші 1,5 мільярда євро від доходів із росактивів: відповідь Єврокомісії
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що перші 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні.
Про це вона сказала у вівторок у Берліні на конференції з питань відновлення України.
«Майже 1,5 млрд євро непередбачених доходів будуть доступними вже в липні — 10% піде на реконструкцію і відновлення, великий відсоток — на оборону», — сказала фон дер Ляєн.
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Президентка Єврокомісії також повідомила, що цього тижня на саміті Великої сімки «ми обговорюватимемо, як Україна ще швидше зможе отримати більше користі від заморожених російських активів».
При цьому фон дер Ляєн констатувала, що ЄС уможливив використовувати непередбачувані доходи від заморожених російських активів «відповідно до міжнародного законодавства».

Довідка Finance.ua:

  • президенти США і Франції зобов’язуються підтримати зусилля ЄС і G7 з отримання прибутку від заморожених російських суверенних активів на користь України;
  • США готові надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашатися прибутками від заморожених російських активів, якщо ЄС зможе продовжити санкції проти москви на невизначений термін;
  • Рада ЄС ухвалила низку законодавчих актів, які гарантують, що чистий прибуток від заморожених активів росії буде використано для подальшої військової підтримки України, а також зміцнення її оборонного потенціалу та реконструкції.
За матеріалами:
Економічна Правда
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