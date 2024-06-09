Байден та Макрон підтримали використання прибутку від заморожених активів рф на користь України — Finance.ua

Байден та Макрон підтримали використання прибутку від заморожених активів рф на користь України Сьогодні 22:12 — Казна та Політика

Байден та Макрон підтримали використання прибутку від заморожених активів рф на користь України

Президенти США і Франції зобов’язуються підтримати зусилля ЄС і G7 з отримання прибутку від заморожених російських суверенних активів на користь України.

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Як йдеться у заяві Білого дому, президенти «зобов'язуються підтримати зусилля Європейського Союзу і країн „Групи семи“ з отримання надзвичайного прибутку від заморожених російських суверенних активів на користь України, згідно з міжнародним правом та нашими відповідними правовими системами і процесами ухвалення рішень».

Президенти також висловили «сильну занепокоєність щодо поставок зброї, особливо з Ірану та КНДР», а також матеріалів і компонентів подвійного призначення для військового виробництва, які росія використовує для відновлення своєї військової та оборонної промислової бази для продовження війни проти України.

Зазначається, що Сполучені Штати і Франція підтримують дії щодо обмеження доступу до американської та французької фінансових систем для тих, хто бере участь у таких поставках.

Також Франція і США поділяють спільну прихильність підтримці роботи Організації з безпеки і співробітництва в Європі з виявлення та документування порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права з боку російських військ.

Нагадаємо, Євросоюз ухвалив використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги України. Перший транш Києву надійде упродовж літа 2024 року.

За словами президента України Володимира Зеленського, вже цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів.

УНН За матеріалами:

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