Зеленський: уже цього року Україна може отримати €1,7 мільярда прибутків від заморожених активів рф — Finance.ua
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Зеленський: уже цього року Україна може отримати €1,7 мільярда прибутків від заморожених активів рф

Казна та Політика
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Зеленський: уже цього року Україна може отримати €1,7 мільярда прибутків від заморожених активів рф
Зеленський: уже цього року Україна може отримати €1,7 мільярда прибутків від заморожених активів рф
Цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Брюсселі під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.
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«Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів. Також є рішення для відбудови — Бельгія виділятиме кошти для відбудови Чернігівщини. Також працюємо над тим, щоб в Україні відкрився офіс Бельгійського державного агентства з питань розвитку», — розповів Зеленський.
Крім того, зауважив глава держави, підписана сьогодні двостороння Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки передбачає військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року.
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«Їх буде спрямовано на цілком конкретний захист життя людей від російського терору. Так само на зміцнення безпеки наших народів буде направлена і наша співпраця у розвитку оборонної промисловості, і це теж зафіксовано в угоді», — відзначив президент.
За його словами, Україна також буде дуже вдячна, якщо європейські партнери приймуть новий санкційний пакет проти агресії росії.
За матеріалами:
Укрінформ
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