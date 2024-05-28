Зеленський: уже цього року Україна може отримати €1,7 мільярда прибутків від заморожених активів рф — Finance.ua

Зеленський: уже цього року Україна може отримати €1,7 мільярда прибутків від заморожених активів рф Сьогодні 16:31 — Казна та Політика

Зеленський: уже цього року Україна може отримати €1,7 мільярда прибутків від заморожених активів рф

Цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Брюсселі під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

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«Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів. Також є рішення для відбудови — Бельгія виділятиме кошти для відбудови Чернігівщини. Також працюємо над тим, щоб в Україні відкрився офіс Бельгійського державного агентства з питань розвитку», — розповів Зеленський.

Крім того, зауважив глава держави, підписана сьогодні двостороння Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки передбачає військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року.

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«Їх буде спрямовано на цілком конкретний захист життя людей від російського терору. Так само на зміцнення безпеки наших народів буде направлена і наша співпраця у розвитку оборонної промисловості, і це теж зафіксовано в угоді», — відзначив президент.

За його словами, Україна також буде дуже вдячна, якщо європейські партнери приймуть новий санкційний пакет проти агресії росії.

Укрінформ За матеріалами:

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