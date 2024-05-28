Зеленський: уже цього року Україна може отримати €1,7 мільярда прибутків від заморожених активів рф — Finance.ua

Зеленський: уже цього року Україна може отримати €1,7 мільярда прибутків від заморожених активів рф
Цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у Брюсселі під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.
«Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1 мільярд 700 мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів. Також є рішення для відбудови — Бельгія виділятиме кошти для відбудови Чернігівщини. Також працюємо над тим, щоб в Україні відкрився офіс Бельгійського державного агентства з питань розвитку», — розповів Зеленський.
Крім того, зауважив глава держави, підписана сьогодні двостороння Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокової підтримки передбачає військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року.
«Їх буде спрямовано на цілком конкретний захист життя людей від російського терору. Так само на зміцнення безпеки наших народів буде направлена і наша співпраця у розвитку оборонної промисловості, і це теж зафіксовано в угоді», — відзначив президент.
За його словами, Україна також буде дуже вдячна, якщо європейські партнери приймуть новий санкційний пакет проти агресії росії.
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