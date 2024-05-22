Як використовуватимуть прибуток від активів росії: відповідь Ради ЄС — Finance.ua

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Як використовуватимуть прибуток від активів росії: відповідь Ради ЄС

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Як використовуватимуть прибуток від активів росії: відповідь Ради ЄС
Як використовуватимуть прибуток від активів росії: відповідь Ради ЄС
Рада ЄС ухвалила низку законодавчих актів, які гарантують, що чистий прибуток від заморожених активів росії буде використано для подальшої військової підтримки України, а також зміцнення її оборонного потенціалу та реконструкції.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
«Центральні депозитарії, що володіють російськими суверенними активами та резервами в розмірі понад 1 млн євро, зроблять фінансовий внесок зі свого відповідного чистого прибутку, накопиченого з 15 лютого 2024 року», — йдеться в повідомленні.
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При цьому наголошується, що суми виплачуватимуться центральними депозитаріями ЄС раз на два роки і використовуватимуться для подальшої військової підтримки України через Європейський фонд миру, а також для підтримки оборонно-промислового потенціалу України та потреб у реконструкції.
Так, 90% коштів передаватимуть до Європейського фонду миру, а решту 10% - на програми ЄС, що фінансуються з бюджету блоку.
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«Цей розподіл буде переглядатися щорічно, і вперше — до 1 січня 2025 року», — йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що центральним депозитаріям буде дозволено тимчасово утримувати частину фінансового внеску в розмірі близько 10% для дотримання встановлених вимог до капіталу та управління ризиками у зв’язку з наслідками війни в Україні для активів, які перебувають у розпорядженні центральних депозитаріїв.

Активи рф

У Європі та Сполучених Штатах було заморожено активи Центрального банку росії на суму близько 330 мільярдів доларів у відповідь на військове повномасштабне вторгнення в Україну. Питання про те, що робити з цими грошима, залишається невирішеним.
Питання про конфіскацію активів поки що не розглядали. Замість цього західні країни запропонували використовувати отриманий прибуток для надання допомоги Україні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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