Бельгія накопичила найбільше заморожених активів рф: що буде з коштами — Finance.ua
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Бельгія накопичила найбільше заморожених активів рф: що буде з коштами

Світ
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У США сильна позиція щодо активів рф, проте як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, Штати володіють лише пятьма з 300 млрд доларів. Найбільше заморожених активів рф акумулювала на рахунку в Euroclear Бельгія — близько 280 млрд.
Нардеп зазначив, що бельгійська влада не так радикально налаштована.
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«Але напередодні засідання G7 якось зʼявилась надія. Навіть є якісь анонси щодо використання активів від голови депозитарія Euroclear», — написав Железняк
На думку депутата, ймовірність того, що на G7 Бельгія оголосить про повну конфіскацію, дуже мала. Але можливо країна представить якийсь «креативний» варіант використання як прибутків, так і самих активів як гарантій.
«Ну і швидко це не буде, скоріш за все», — додав він.

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