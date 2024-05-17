У МВФ виступили проти планів Заходу використовувати заморожені активи рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У МВФ виступили проти планів Заходу використовувати заморожені активи рф

Світ
27
У МВФ виступили проти планів Заходу використовувати заморожені активи рф
У МВФ виступили проти планів Заходу використовувати заморожені активи рф
Міжнародний валютний фонд виступає проти планів Заходу використовувати заморожені активи рф, оскільки вважає, що це може підірвати світову валютну систему.
Про це йдеться в публікації першого заступника керуючого директора Гіти Гопінатх на сайті фонду.
Читайте також
Вона зазначає, що для зміцнення міжнародної валютної системи необхідні узгоджені зусилля щодо запобігання фрагментації глобальної платіжної системи та пов’язаних із нею стандартів і правил.
Водночас, за її словами, «дотримання наявних правових рамок також має вирішальне значення для підтримання довіри між країнами і в міжнародній валютній системі».
Читайте також
«Багато країн уважно стежать за триваючою дискусією про потенційне використання російських державних активів, включаючи резерви Банку росії, для підтримки України. Хоча це мають визначати відповідні суди та юрисдикції, для МВФ важливо, щоб будь-яка дія мала достатню правову основу і не підривала функціонування міжнародної валютної системи», — заявила представник МВФ.
Нагадаємо, з початком повномасштабної війни країни Заходу заморозили у своїх юрисдикціях російські фінансові активи на загальну суму близько 300 мільярдів доларів. Переважна більшість активів — це цінні папери, номіновані в євро.
Читайте також
Хоча на Заході регулярно лунають заклики про повну конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів, досі на таке рішення ніхто не наважився.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.