У МВФ виступили проти планів Заходу використовувати заморожені активи рф — Finance.ua

У МВФ виступили проти планів Заходу використовувати заморожені активи рф Сьогодні 16:34 — Світ

У МВФ виступили проти планів Заходу використовувати заморожені активи рф

Міжнародний валютний фонд виступає проти планів Заходу використовувати заморожені активи рф, оскільки вважає, що це може підірвати світову валютну систему.

Про це йдеться в публікації першого заступника керуючого директора Гіти Гопінатх на сайті фонду.

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Вона зазначає, що для зміцнення міжнародної валютної системи необхідні узгоджені зусилля щодо запобігання фрагментації глобальної платіжної системи та пов’язаних із нею стандартів і правил.

Водночас, за її словами, «дотримання наявних правових рамок також має вирішальне значення для підтримання довіри між країнами і в міжнародній валютній системі».

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«Багато країн уважно стежать за триваючою дискусією про потенційне використання російських державних активів, включаючи резерви Банку росії, для підтримки України. Хоча це мають визначати відповідні суди та юрисдикції, для МВФ важливо, щоб будь-яка дія мала достатню правову основу і не підривала функціонування міжнародної валютної системи», — заявила представник МВФ.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни країни Заходу заморозили у своїх юрисдикціях російські фінансові активи на загальну суму близько 300 мільярдів доларів. Переважна більшість активів — це цінні папери, номіновані в євро.

Хоча на Заході регулярно лунають заклики про повну конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів, досі на таке рішення ніхто не наважився.

УНІАН За матеріалами:

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