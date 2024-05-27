Марченко оцінив переговори про передачу Україні прибутку від заморожених активів рф — Finance.ua

Марченко оцінив переговори про передачу Україні прибутку від заморожених активів рф Сьогодні 11:14 — Казна та Політика

Марченко оцінив переговори про передачу Україні прибутку від заморожених активів рф

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що він задоволений тим, як просуваються переговори G7 про фінансування допомоги за рахунок прибутку, отриманого від російських активів.

«Я задоволений прогресом», — цитує Марченка видання Bloomberg

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Він зазначив, що міністри фінансів G-7 «дуже старанно» працюють над цим питанням. Марченко вказав, що «достатньо часу», щоб підготувати пропозицію для лідерів, які зберуться в червні, додавши, що сподівається на досягнення угоди на цій зустрічі.

Глава Мінфіну додав, що сподівається, що країни Європейського союзу зможуть зберегти одностайність у питанні допомоги Україні.

У спільному комюніке міністри фінансів G-7 підтвердили свою прихильність наданню допомоги Україні в задоволенні її нагальних короткострокових фінансових потреб і «координації довгострокових пріоритетів у сфері відновлення та реконструкції».

«Ми досягаємо прогресу в обговоренні потенційних можливостей залучення надзвичайного прибутку від іммобілізованих російських суверенних активів на користь України, згідно з міжнародним правом і нашими відповідними правовими системами, з метою представлення варіантів надання додаткової фінансової підтримки Україні нашим лідерам до саміту в Апулії в червні», — йдеться в комюніке за підсумками зустрічі.

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Нагадаємо, США наполягають на тому, щоб «Велика сімка» використала майбутні доходи від близько 280 мільярдів доларів у фондах російських центральних банків, більша частина яких заморожена в Європі. Цей план міг би розблокувати пакет допомоги Україні в розмірі до 50 мільярдів доларів.

21 травня Рада Євросоюзу схвалила план з використання доходів від активів рф для допомоги Україні. Цього року Київ може отримати близько 3 мільярдів євро, 90% цієї суми планують використати для підтримки ЗСУ.

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УНІАН За матеріалами:

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