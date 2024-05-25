Міністри фінансів G7 ухвалили рішення щодо використання російських активів для допомоги Україні - ЗМІ — Finance.ua

Міністри фінансів G7 ухвалили рішення щодо використання російських активів для допомоги Україні - ЗМІ Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

Міністри фінансів G7 ухвалили рішення щодо використання російських активів для допомоги Україні - ЗМІ

Міністри фінансів країн «Великої сімки» підтримали ідею надання кредиту Україні під гарантії прибутків від заморожених російських активів, аби забезпечити фінансування Києва після 2024 року.

Про це повідомляє Financial Times після ознайомлення з проєктом комюніке зустрічі міністрів.

Зазначається, що дискусії міністрів базувалися на пропозиції США, поширеній напередодні зустрічі в італійській Стрезі, щодо надання Україні кредиту в розмірі близько 50 мільярдів доларів, який буде погашено за рахунок прибутків від активів російського центрального банку на суму близько 190 мільярдів євро.

Нині російські активи заморожені в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Згідно з проєктом комюніке, міністри «досягли прогресу» щодо варіантів із формування цього кредиту.

Також у документі йдеться, що ці варіанти будуть представлені лідерам G7 перед самітом у червні.

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За словами співрозмовників видання, знайомих з обговореннями, багато деталей позики ще не узгоджені, включаючи суму, хто її видаватиме і як вона буде гарантована, якщо Україна не виплатить свій борг або якщо прибутки не будуть матеріалізовані.

Зазначається, що європейці особливо стурбовані «справедливим розподілом ризиків», побоюючись, що Європа візьме на себе основний тягар фінансових і правових ризиків, а також дзеркальних дій у відповідь з боку росії, оскільки більшість активів зберігається на європейському континенті.

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