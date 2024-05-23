G7 підтримає кредит Україні на 50 млрд доларів під заставу російських активів, — Bloomberg Сьогодні 16:15

G7 підтримає кредит Україні на 50 млрд доларів під заставу російських активів, — Bloomberg

Країни «Великої сімки» сходяться на думці щодо плану США щодо використання заморожених російських активів. Цей крок забезпечить Україні життєво важливе фінансування на суму до 50 млрд доларів та допоможе захистити її від політичних зрушень з обох боків Атлантики.

Про це повідомляє Bloomberg

Чиновники, знайомі з ходом дискусій, кажуть, що уряди країн «Великої сімки» нині загалом підтримують пропозицію США використати майбутні доходи, отримані від 280 млрд доларів російського центрального банку, більшу частину яких заблоковано в Європі, для підтримки кредиту Києву.

Міністри фінансів країн «Великої сімки» обговорюють це питання під час зустрічі цього тижня у Стрезе, Італія, з метою узгодити низку варіантів для своїх лідерів для ухвалення остаточного рішення на зустрічі 13−15 червня.

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У той час, як «Велика сімка» наближається до загальних питань угоди, багато важливих деталей все ще обговорюються і мають бути узгоджені, повідомили анонімні джерела агентства.

За їхніми словами, вони включають точний механізм кредиту, розмір суми, яка буде залучена авансом, і, що особливо важливо, те, як ризик розподілятиметься між сторонами, що беруть участь.

ЄС окремо вже домовився надавати Україні двічі на рік прибуток від заморожених коштів у міру його утворення. США прагнуть використати цей прибуток, щоб мати можливість надати Києву більше грошей наперед, а майбутні доходи покриють ці витрати. Очікується, що заморожені активи будуть приносити близько 5 млрд доларів на рік. Якщо «Велика сімка» дійде угоди, ця угода замінить ініціативу ЄС.

Перевагою авансового надходження доходів від активів буде забезпечення вигоди для України незалежно від політичної невизначеності навколо президентських виборів у США. Розбіжності у Вашингтоні вже ускладнили президентові Джо Байдену надання більшої допомоги Україні, а його суперник, колишній президент Дональд Трамп, висловив скептицизм щодо підтримки Києва.

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